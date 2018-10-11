Рынок автобусных перевозок нелегальный на 30-40% (4 новости) «Из-за негативного влияния черного рынка снижаются качество и безопасность перевозок, говорит Омелян»

Из-за негативного влияния черного рынка автобусных перевозок в Украине снижается их качество и безопасность, отметил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.Минимум 30-40% рынка автобусных перевозок в Украине является нелегальным. Об этом в эфире "Громадського" 11 октября заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

"В первую очередь наши усилия направлены на то, чтобы исключить черный рынок автобусных перевозчиков. Он слишком большой, он негативно влияет на развитие рынка автобусно-пассажирского сообщения", сказал министр.

Омелян отметил, что из-за негативного влияния черного рынка снижается качество перевозок и их безопасность.

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20 июля в Житомирской и Николаевской областях произошли масштабные ДТП с маршрутками, на следующий день в Украине началась операция по проверке перевозчиков.