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Экономика и финансы
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Рынок автобусных перевозок нелегальный на 30-40%

Рынок автобусных перевозок нелегальный на 30-40% (4 новости)

«Из-за негативного влияния черного рынка снижаются качество и безопасность перевозок, говорит Омелян»

Из-за негативного влияния черного рынка автобусных перевозок в Украине снижается их качество и безопасность, отметил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.Минимум 30-40% рынка автобусных перевозок в Украине является нелегальным. Об этом в эфире "Громадського" 11 октября заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

"В первую очередь наши усилия направлены на то, чтобы исключить черный рынок автобусных перевозчиков. Он слишком большой, он негативно влияет на развитие рынка автобусно-пассажирского сообщения", сказал министр.

Омелян отметил, что из-за негативного влияния черного рынка снижается качество перевозок и их безопасность.

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20 июля в Житомирской и Николаевской областях произошли масштабные ДТП с маршрутками, на следующий день в Украине началась операция по проверке перевозчиков.

ФОТО К НОВОСТИ: «Рынок автобусных перевозок нелегальный на 30-40%»
Фото Рынок автобусных перевозок в Украине нелегальный на 30-40%, - МИУ
Фото Рынок автобусных перевозок нелегальный на 30-40%
Фото Омелян заявил, что 30-40% рынка автобусных перевозок в Украине работает нелегально
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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  11.10.18, 23:16 Из-за негативного влияния черного рынка снижаются качество и безопасность перевозок, говорит Омелян.
РБК Украина РБК Украина  ·  12.10.18, 00:17 Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что около 30-40% рынка автобусных перевозок в Украине является нелегальным. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Громадське.Омелян рассказал,…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  12.10.18, 01:58 30-40% автобусных перевозчиков в Украине работают в тени. Об этом в эфире канала Громадське сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян. "В первую очередь наши усилия, это не только на российском направлении,…
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