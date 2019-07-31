С 1 августа Нацгвардия будет патрулировать улицы городов Украины

В целях усиления уровня безопасности в украинских городах начнут патрулировать около двух тысяч военнослужащих Национальной гвардии Украины, сообщили в Министерстве внутренних дел.С 1 августа улицы украинских городов будут патрулировать бойцы Нацгвардии. Об этом 31 июля проинформировала пресс-служба Министерства внутренних дел в Twitter.

"Делаем улицы безопаснее! С 1 августа 2019 года военнослужащие Национальной гвардии Украины выполнять задачи по охране общественного порядка в составе самостоятельных пеших патрулей. Будет привлечено около двух тысяч патрульных, 100 автомобилей и 100 служебных собак", рассказали в пресс-службе.