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С 1 августа Нацгвардия будет патрулировать улицы городов Украины

С 1 августа Нацгвардия будет патрулировать улицы городов Украины (4 новости)

«С 1 августа улицы украинских городов будут патрулировать бойцы Нацгвардии»

В целях усиления уровня безопасности в украинских городах начнут патрулировать около двух тысяч военнослужащих Национальной гвардии Украины, сообщили в Министерстве внутренних дел.С 1 августа улицы украинских городов будут патрулировать бойцы Нацгвардии. Об этом 31 июля проинформировала пресс-служба Министерства внутренних дел в Twitter.

"Делаем улицы безопаснее! С 1 августа 2019 года военнослужащие Национальной гвардии Украины выполнять задачи по охране общественного порядка в составе самостоятельных пеших патрулей. Будет привлечено около двух тысяч патрульных, 100 автомобилей и 100 служебных собак", рассказали в пресс-службе.

ФОТО К НОВОСТИ: «С 1 августа Нацгвардия будет патрулировать улицы городов Украины»
Фото В МВД заявили, что с 1 августа улицы украинских городов будут патрулировать бойцы Нацгвардии
Фото В МВД на улицах городов обещают более 2 тыс патрульных Нацгвардии
Фото С 1 августа Нацгвардия будет патрулировать улицы городов Украины
Фото Улицы украинских городов с 1 августа будут патрулировать военнослужащие Нацгвардии, - МВД
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Телеграф Телеграф  ·  31.07.19, 21:18 С 1 августа улицы украинских городов будут патрулировать бойцы Нацгвардии.
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  31.07.19, 21:49 Служащие Национальной гвардии будут патрулировать улицы городов Украины с 1 августа. Об этом говорится в сообщении Министрерства внутренних дел в микроблоге Twitter, передают Українськi Новини. "С 1 августа…
Канал 112 Канал 112  ·  31.07.19, 22:28 Ранее сообщалось, что патрульная полиция получила 83 гибридные автомобили Mitsubishi Outlander нового поколения.
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