С 1 июня в вузах возможно проведение экзаменов в группах не более 10 человек, - Мандзий (4 новости) «В то же время она отметила, что учреждения высшего образования в основном готовы к дистанционной сессии»

С 1 июня в учреждениях высшего образования Украины возможно проведение экзаменационных сессий при условии соблюдения всех противоэпидемических мероприятий, а также в группах не более 10 человек, сообщила исполняющая обязанности министра образования и науки Украины Любомира Мандзий.

"Что касается проведения экзаменационных сессий. Да, с 1 июня это возможно в учреждениях высшего образования при условии соблюдения всех противоэпидемических мероприятий, а также в группах не более 10 лиц. Но все это зависит от каждой отдельной административной территории, потому что перед тем, как происходит ослабление карантинных мероприятий, должно быть принято решение областной комиссией ТЭБ и ЧС (Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций)", - сказала она в эфире телеканала "Украина 24" в понедельник.

По словам Мандзий, если показатели в области позволят ослаблять карантинные мероприятия, это будет означать, что с 1 июня в учреждениях высшего обра...