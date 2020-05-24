С 1 октября хотят повысить тариф на электричество (3 новости) «Ожидается, что отмена льготной цены населению должна сэкономить 3,1 млрд. грн»

Министерство энергетики и защиты окружающей среды планирует увеличить цену за первые 100 кВт-час с 0,9 грн до 1,68 грн с 1 октября 2020 года. Об этом идет речь в презентации меморандума о сокращении "зеленого" тарифа. Презентацию опубликовало издание БизнесЦензор. сообщает агентство "Украинские новости".

На слайде 12 "Варианты сбалансирования дефицита Гарантированного покупателя" говорится об отмене льготной цены населению за первые 100 кВт с 1 октября 2020 года. По задумке это должно сэкономить 3,1 млрд грн. Суммарный эффект от такой отмены за календарный год должен составить 11,6 млрд грн.

Кроме того, от реструктуризации "зеленых" тарифов: СЕС – 15%, ВЕС – 7,5% (за календарный год) государство должно получить 6,6 млрд грн.

От ограничения введения СЕС в эксплуатацию по "зеленым" тарифам с 1 июля 2020 года государство должно получить 0,1 млрд. грн. А от увеличения тарифа оператора системы передачи — 1,3 млрд грн за каждые 10 грн/МВтчас тарифа О...