С 16 января вся реклама должна быть на украинском языке, - Нацсовет (5 новостей) «Вся реклама с 16 января должна быть на украинском языке»

В Украине с 16 января вступит в силу норма закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" в части языка рекламы. Об этом напоминает пресс-служба Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

С указанной даты вся реклама на телевидении, радио, а также в печатных изданиях должна быть выполнена только на украинском языке. Также сообщается, что телерадиоорганизации зарубежного вещания, телерадиоорганизации, вещающие на одном или нескольких официальных языках Европейского Союза, наряду с государственным языком могут размещать рекламу на официальных языках Европейского Союза.

В средствах массовой информации, издаваемых на одном из официальных языков Европейского Союза, допускается размещение рекламы на том языке, на котором издается такое печатное средство массовой информации.

Также в Национальном совете напомнили, что этим законом были внесены изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, которыми определено, что нарушение требований Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" относительно применения государственного языка в сфере рекламы влекут за собой наложение штрафа от двухсот до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или предупреждения, если нарушение совершено впервые.

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Ранее сообщалось, что чиновников будут штрафовать за игнорирование украинского языка. За игнорирование чиновниками украинского языка во время несения госслужбы будет предусмотрена беседа или штраф размером 700 необлагаемых минимумов.

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