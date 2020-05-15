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С 20 мая призывников из оккупированного Крыма начнут отправлять на службу в ВС РФ, - МинВОТ

С 20 мая призывников из оккупированного Крыма начнут отправлять на службу в ВС РФ, - МинВОТ (3 новости)

«20 мая призывников из оккупированного Крыма начнут отправлять в вооруженные силы РФ, что является военным преступлением»

С 20 мая призывников из оккупированного Крыма начнут отправлять в вооруженные силы Российской Федерации, что является военным преступлением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства временно оккупированных территорий Украины.

Сообщается, что 14 мая в Севастополе состоялось заседание призывной комиссии, во время которой было отмечено, что 20 мая ожидается первая плановая отправка призывников в вооруженные силы России. При этом отмечается, что призывная кампания продлится до 15 июля.

В ведомстве подчеркнули, что призыв населения оккупированной территории в армию является нарушением международного гуманитарного права и является военным преступлением.

Вместе с тем, в Министерстве сообщили, что в целом интенсивность военных учений подразделений российского оккупационного контингента на прошлой неделе несколько снизилась вследствие подготовки к мероприятиям в контексте празднования 9 мая. В то же время план...

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УНН УНН  ·  15.05.20, 13:32 "14 мая в Севастополе состоялось заседание призывной комиссии, во время которой было отмечено, что 20 мая ожидается первая плановая отправка призывников в вооруженные силы государства-оккупанта. Призывная…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  15.05.20, 14:07 20 мая призывников из оккупированного Крыма начнут отправлять в вооруженные силы РФ, что является военным преступлением.
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