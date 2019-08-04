С 5 августа еще одна станция столичного метро откажется от продажи жетонов (6 новостей) «С 5 августа не будут продаваться жетоны в кассах станции метро Днепр, сообщила пресс-служба КП Киевский метрополитен»

С понедельника в кассах станции киевского метрополитена Днепр не будут продаваться жетоны.и Об этом сообщила пресс-служба метро в воскресенье, 4 августа.

"Завтра ко всем предыдущим вестибюлям присоединяется станция Днепр. Жетоны уже не будут продаваться в кассах. Однако, ранее купленные еще можно использовать на турникете", - говорится в сообщении.

В метрополитене напомнили, что современные средства оплаты работают на станции Нивки (выход к пожарной части), станции Ипподром (выход к Ипподрому), Теремки (выход к Магеллану) и в вестибюле (выход к ТРЦ Пирамида) станции Позняки.

В то же время ранее купленные жетоны еще можно использовать на других вестибюлях данных станций и всех остальных.

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Полностью жетоны будет постепенно выведены из оборота до 30 октября 2019 года.

Как сообщалось ранее, метро Киева откажется еще и от проездных.

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Обновлено в 21:56 "Завтра ко всем предыдущим вестибюлям присоединяется станция Днепр. Жетоны уже не будут продаваться в кассах. Однако, ранее купленные еще можно использовать на турникете", - говорится в сообщении.

Обновлено в 22:30 «Завтра ко всем предыдущим вестибюлям присоединяется станция Днепр. Жетоны уже не будут продаваться в кассах. Однако ранее купленные еще можно использовать на турникете», — говорится в сообщении.