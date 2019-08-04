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Общество
Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 22:30
· Станция метро · Киевский метрополитен
С 5 августа еще одна станция столичного метро откажется от продажи жетонов

С 5 августа еще одна станция столичного метро откажется от продажи жетонов (6 новостей)

«С 5 августа не будут продаваться жетоны в кассах станции метро Днепр, сообщила пресс-служба КП Киевский метрополитен»

С понедельника в кассах станции киевского метрополитена Днепр не будут продаваться жетоны.и Об этом сообщила пресс-служба метро в воскресенье, 4 августа.

"Завтра ко всем предыдущим вестибюлям присоединяется станция Днепр. Жетоны уже не будут продаваться в кассах. Однако, ранее купленные еще можно использовать на турникете", - говорится в сообщении.

В метрополитене напомнили, что современные средства оплаты работают на станции Нивки (выход к пожарной части), станции Ипподром (выход к Ипподрому), Теремки (выход к Магеллану) и в вестибюле (выход к ТРЦ Пирамида) станции Позняки.

В то же время ранее купленные жетоны еще можно использовать на других вестибюлях данных станций и всех остальных.

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Полностью жетоны будет постепенно выведены из оборота до 30 октября 2019 года.

Как сообщалось ранее, метро Киева откажется еще и от проездных.

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Обновлено в 21:56 "Завтра ко всем предыдущим вестибюлям присоединяется станция Днепр. Жетоны уже не будут продаваться в кассах. Однако, ранее купленные еще можно использовать на турникете", - говорится в сообщении.

Обновлено в 22:30 «Завтра ко всем предыдущим вестибюлям присоединяется станция Днепр. Жетоны уже не будут продаваться в кассах. Однако ранее купленные еще можно использовать на турникете», — говорится в сообщении.

ФОТО К НОВОСТИ: «С 5 августа еще одна станция столичного метро откажется от продажи жетонов»
Фото Еще одна станция метро в Киеве откажется от продажи жетонов
Фото С 5 августа еще одна станция столичного метро откажется от продажи жетонов
Фото Станция киевского метро "Днепр" с 5 августа откажется от жетонов
Фото В Киеве еще на одной станции метро перестанут продавать жетоны
Фото В Киеве станция метро "Днепр" отказывается от жетонов
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УНН УНН  ·  04.08.19, 18:40 Начиная с 5 августа жетоны не будут продаваться еще на одной станции метро Киева, а именно на станции "Днепр". Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение пресс-службы КП "Киевский метрополитен"."Вестибюль…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  04.08.19, 19:11 С 5 августа не будут продаваться жетоны в кассах станции метро "Днепр", сообщила пресс-служба КП "Киевский метрополитен"
Голос.UA Голос.UA  ·  04.08.19, 20:21 С 5 августа не будут продаваться жетоны в кассах станции метро «Днепр». Об этом сообщила пресс-служба КП «Киевский метрополитен», передает «Интерфакс-Украина». "Завтра ко всем предыдущим вестибюлям присоединяется…
Гордон Гордон  ·  04.08.19, 21:47 С 5 августа жетоны уже не будут продаваться в кассах станции киевского метро "Днепр", однако ранее купленные еще можно использовать на турникете.Станция метро "Днепр" в Киеве с 5 августа откажется от…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Газета День Газета День  ·  04.08.19, 22:30 С понедельника, 5 августа, на станции Киевского метрополитена Днепр перестанут продавать жетоны. Об этом сообщили в пресс-службе метрополитена. «Завтра ко всем предыдущим вестибюлям присоединяется станция…
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