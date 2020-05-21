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Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 23:21
· Контрабанда · Суд
С "короля контрабанды" Альперина сняли все обязательства – ЦПК

С "короля контрабанды" Альперина сняли все обязательства – ЦПК (7 новостей)

«Судья ВАКС Сергей Мойсак снял с короля»

Высший антикоррупционный суд снял с "короля контрабанды" Вадима Альперина электронный браслет и отменил обязательства. Об этом в четверг, 21 мая, сообщил Центр противодействия коррупции.

Отмечается, что соответствующее решение принял судья Сергей Мойсак.

Судья отменил все обязательства, в том числе электронный браслет. Поэтому Альперина "держит" только залог.

Отмечается, что ранее этот же судья отказался взимать залог с Альперина за скрывание паспорта гражданина Израиля, хотя впоследствии апелляция все-таки отсудила эти 35 млн.

Ранее президент Зеленский призвал всех подключиться и помочь правоохранителям найти одного из "крестных отцов контрабанды" в Украине Вадима Альперина. "С меня лично - ценный подарок тому, кто лучше поможет состояться долгожданной встрече контрабандиста с законом", - написал Зеленский.

Затем адвокат Альперина заявил, что бизнесмен, объявленный Зеленским в розыск, не скрывается и лично придет к прокурору. 2 декабря Альпе...

Обновлено в 23:17 Отменить все обязательства подозреваемому решил Судья Сергей Мойсак, передает ЦПК. "Альперина "держит" только залог", - обеспокоены антикоррупционеры.

Обновлено в 23:21 Судья ВАКС отменил все обязательства по отношению к Вадиму Альперину.

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Украинская правда Украинская правда  ·  21.05.20, 21:51 Судья ВАКС Сергей Мойсак снял с "короля
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Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  21.05.20, 23:13 Теперь "крестного отца контрабанды" держит только залог.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Интернет-газета "Вести" Интернет-газета "Вести"  ·  21.05.20, 23:17 Высший антикоррупционный суд снял с так называемого "короля
Телеграф Телеграф  ·  21.05.20, 23:21 Судья ВАКС отменил все обязательства по отношению к Вадиму Альперину.
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