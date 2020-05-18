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С начала суток боевики на Донбассе не нарушали режим "тишины"

С начала суток боевики на Донбассе не нарушали режим "тишины" (5 новостей)

«В штабе ООС дали отчет о количестве обстрелов украинских позиций с начал текущих суток»

В понедельник, 18 мая, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. При этом боевики применили запрещенное к размещению на линии соприкосновения вооружение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Так, незаконные вооруженные формирования обстреливали украинские позиции из минометов калибра 82 мм, а также подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Украинские воины на все обстрелы давали жесткий ответ и подавляли вражеский огонь имеющимися средствами. Подразделения Объединенных сил надежно удерживают занимаемые рубежи и готовы немедленно реагировать на любые провокации оккупантов", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" у Богдановки противник применил минометы 82-го калибра и крупнокалиберные пулеметы.

Недалеко от населенного пункта Тар...

ФОТО К НОВОСТИ: «С начала суток боевики на Донбассе не нарушали режим "тишины"»
Фото С начала суток боевики на Донбассе не нарушали режим "тишины"
Фото Боевики на Донбассе трижды нарушили режим "тишины"
Фото Штаб ООС: боевики трижды нарушали "тишину"
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УНН УНН  ·  18.05.20, 18:14 В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики три раза нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС,"Сегодня вооруженные…
Телеграф Телеграф  ·  18.05.20, 18:19 В штабе ООС дали отчет о количестве обстрелов украинских позиций с начал текущих суток.
Украинская правда Украинская правда  ·  18.05.20, 18:19 18 мая вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы.
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