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Фокус Фокус · · Обновлено в 09:37
С сайта президента исчез указ о назначении Зеркаль

С сайта президента исчез указ о назначении Зеркаль (6 новостей)

«Президентський указ №309/2019 про призначення Олени Зеркаль заступником голови Адміністрації президента видалили з сайту президента України»

Елена Зеркаль отказалась от должности замглавы АП, сообщает Украинская Правда, ссылаясь на свои источники.

Указ о ее назначении (№309/2019) исчез с сайта главы государства:

Точной причины отказа Зеркаль источники не называют.

Источники Liga.net говорят, что Зеркаль не захотела быть подчиненной Богдана. 

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Как ранее сообщал Фокус:

21 мая президент Зеленский уволил с должности главы Генштаба Украины Виктора Муженко и назначил Руслана Хомчака. В тот же день Зеленский главой своей администрации назначил адвоката Андрея Богдана.

Обновлено в 09:18 Указ президента Украины Владимир Зеленский №309/2019 года о назначении Елены Зеркаль заместителем главы администрации президента Украины снят с сайта главы государства.

Обновлено в 09:37 Указ президента Украины Владимир Зеленский № 309/2019 года о назначении Елены Зеркаль заместителем главы администрации президента Украины снят с сайта главы государства. В настоящее время данный указ на сайте президента отсутствует. Как сообщалось, 21 мая 2019 года Зеленский подписал указ о назначении Зеркаль заместителем главы администрации президента Украины. В то же время интернет-издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в команде Зеленского сообщает, что Зеркаль отказалась от должности замглавы АП. Точной причины отказа Зеркаль источники не называют. Дипломат, якобы, соглашалась быть только уполномоченной по вопросам международных судов Украины в отношении России, а не замглавы АП.

ФОТО К НОВОСТИ: «С сайта президента исчез указ о назначении Зеркаль»
Фото С сайта президента исчез указ о назначении Зеркаль
Фото Зеркаль відмовилася від посади заступника голови АП – ЗМІ
Фото Указ о назначении Зеркаль на должность замглавы АП исчез с сайта президента
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Комментарии Комментарии  ·  22.05.19, 07:09 Точной причины отказа Зеркаль источники не называют.   С сайта президента исчез указ о назначении экс-заместителя министра иностранных дел Елены Зеркаль заместителем главы Администрации президента. Вечером…
5 канал 5 канал  ·  22.05.19, 07:54 Олена Зеркаль відмовилася від посади заступника голови Адміністрації Президента. Із сайту Президента зник текст указу про її призначення. Про її відмову повідомила "Українська правда", посилаючись на…
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  22.05.19, 08:46 Президентський указ №309/2019 про призначення Олени Зеркаль заступником голови Адміністрації президента видалили з сайту президента України
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  22.05.19, 09:18 Указ президента Украины Владимир Зеленский №309/2019 года о назначении Елены Зеркаль заместителем главы администрации президента Украины снят с сайта главы государства.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Капитал Капитал  ·  22.05.19, 09:37 Указ президента Украины Владимир Зеленский № 309/2019 года о назначении Елены Зеркаль заместителем главы администрации президента Украины снят с сайта главы государства. В настоящее…
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