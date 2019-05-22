С сайта президента исчез указ о назначении Зеркаль (6 новостей) «Президентський указ №309/2019 про призначення Олени Зеркаль заступником голови Адміністрації президента видалили з сайту президента України»

Елена Зеркаль отказалась от должности замглавы АП, сообщает Украинская Правда, ссылаясь на свои источники.

Указ о ее назначении (№309/2019) исчез с сайта главы государства:

Точной причины отказа Зеркаль источники не называют.

Источники Liga.net говорят, что Зеркаль не захотела быть подчиненной Богдана.

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Как ранее сообщал Фокус:

21 мая президент Зеленский уволил с должности главы Генштаба Украины Виктора Муженко и назначил Руслана Хомчака. В тот же день Зеленский главой своей администрации назначил адвоката Андрея Богдана.

Обновлено в 09:18 Указ президента Украины Владимир Зеленский №309/2019 года о назначении Елены Зеркаль заместителем главы администрации президента Украины снят с сайта главы государства.

Обновлено в 09:37 Указ президента Украины Владимир Зеленский № 309/2019 года о назначении Елены Зеркаль заместителем главы администрации президента Украины снят с сайта главы государства. В настоящее время данный указ на сайте президента отсутствует. Как сообщалось, 21 мая 2019 года Зеленский подписал указ о назначении Зеркаль заместителем главы администрации президента Украины. В то же время интернет-издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в команде Зеленского сообщает, что Зеркаль отказалась от должности замглавы АП. Точной причины отказа Зеркаль источники не называют. Дипломат, якобы, соглашалась быть только уполномоченной по вопросам международных судов Украины в отношении России, а не замглавы АП.