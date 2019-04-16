С сегодняшнего дня для таможенных платежей будет действовать единый счет (3 новости) «Министерство финансов Украины сообщило, что все таможни в Украине с 16 апреля 2019 года переходят на единый счет для зачисления…»

Все таможенные оформление товаров предприятий с 16 апреля будут осуществляться исключительно через единый счет. Об этом сообщает пресс-служба Министерство финансов. Как отметили в пресс-службе, новый порядок перечисления в бюджет таможенных платежей позволяет значительно уменьшить время таможенного оформления товаров, поскольку средства будут учитываться в одной карточке - лицевом счете субъекта ВЭД. В Минфине напомнили, что раньше в каждой таможне был собственный счет для зачисления таможенных платежей, поэтому предприниматель, который осуществлял таможенное оформление в различных таможнях, вынужден был перечислять таможенные платежи на несколько отдельных счетов. "Единый счет упрощает эту процедуру, ведь предприятия смогут перечислять средства авансовых платежей на один счет ГФС, подавать таможенные декларации любой таможне и уплачивать таможенные платежи с единого авансового счета", - говорится в сообщении. Ранее, в январе 2019 года Министерство финансов начало перевода всех таможенных платежей на единый счет. Также, ранее сообщалось, что пост руководителя Таможенной и Налоговой службы после разделения Государственной фискальной службы, надеются занять замминстра финансов Сергей Верланов и замминистра юстиции Сергей Петухов.

Обновлено в 14:48 Министерство финансов Украины сообщило, что все таможни в Украине с 16 апреля 2019 года переходят на единый счет для зачисления таможенных платежей.