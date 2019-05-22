"С ума сошел": Ляшко обозвал Зеленского вторым Януковичем и обвинил в узурпации власти

Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявляет, что приобрел себе велосипед украинского производства, на котором уже начал передвигаться по правительственному кварталу столицы. Об этом он заявил в кулуарах Верховной Рады в среду перед внеочередным заседанием парламента. Трансляцию вел телеканал "112 Украина".
Ляшко пообещал, что впредь будет передвигаться в указанной локации исключительно на велосипеде и рассказал, во сколько он он ему обошелся.
"Вчера велосипед, на котором я приезжал в Администрацию президента, это был арендованный велосипед. Сегодня я купил велосипед украинского производства, Киевский велосипедный завод. У них там немного продают - обращаюсь к украинцам: покупайте украинские велосипеды! Я принял для себя решение в правительственном квартале ездить исключительно на велосипеде. Я сейчас приехал в парламент, только у меня были встречи, на которые я ездил на велосипеде, и это уже мое решение, которое я не изменю", - заявляет рукодитель "радикалов".
"Украинский велосипед, который стоит 3 тысячи гривен", - уточнил он.
Накануне Ляшко приезжал на консультации лидеров парламента с президентом Владимиром Зеленским в АП на велосипеде.
Кроме того, мэр Киева Виталий Кличко на инаугурацию президента 20 мая также добирался на велосипеде.