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Политика
Канал 112 Канал 112 ·
"С ума сошел": Ляшко обозвал Зеленского вторым Януковичем и обвинил в узурпации власти

"С ума сошел": Ляшко обозвал Зеленского вторым Януковичем и обвинил в узурпации власти (4 новости)

«Депутат обещает отныне ездить на нем по правительственному кварталу»

Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявляет, что приобрел себе велосипед украинского производства, на котором уже начал передвигаться по правительственному кварталу столицы. Об этом он заявил в кулуарах Верховной Рады в среду перед внеочередным заседанием парламента. Трансляцию вел телеканал "112 Украина".

Ляшко пообещал, что впредь будет передвигаться в указанной локации исключительно на велосипеде и рассказал, во сколько он он ему обошелся.

"Вчера велосипед, на котором я приезжал в Администрацию президента, это был арендованный велосипед. Сегодня я купил велосипед украинского производства, Киевский велосипедный завод. У них там немного продают - обращаюсь к украинцам: покупайте украинские велосипеды! Я принял для себя решение в правительственном квартале ездить исключительно на велосипеде. Я сейчас приехал в парламент, только у меня были встречи, на которые я ездил на велосипеде, и это уже мое решение, которое я не изменю", - заявляет рукодитель "радикалов".

"Украинский велосипед, который стоит 3 тысячи гривен", - уточнил он.

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Накануне Ляшко приезжал на консультации лидеров парламента с президентом Владимиром Зеленским в АП на велосипеде.

Кроме того, мэр Киева Виталий Кличко на инаугурацию президента 20 мая также добирался на велосипеде.

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Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  22.05.19, 13:27 Депутат обещает отныне ездить на нем по правительственному кварталу.
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