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Интернет-газета Интернет-газета "Вести" · · Обновлено в 17:28
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С завтрашнего дня в Киеве вводятся ограничения на въезд грузовиков

С завтрашнего дня в Киеве вводятся ограничения на въезд грузовиков (5 новостей)

«Завтра у столиці починає діяти заборона на вїзд вантажівок. Про це повідомляють в Київській міській державній адміністрації. Обмеження необхідне, задля…»

С понедельника, 18 мая, в Киеве вводятся ограничения на въезд крупногабаритного транспорта с целью уменьшения нагрузки на дороги столицы в часы пик и стабилизировать трафик на период действия карантина, сообщили в пресс-службе КГГА.

"С 18 мая будет ограничен въезд крупногабаритного транспорта в город. Ограничение устанавливается на четырех въездах в Киев: на Житомирском, Бориспольском, Одесском и Гостомельском шоссе", - сказали в ведомстве..

Так, ограничение будет действовать в утренние и вечерние часы: утром с 7:00 до 10:00, и вечером с 17:00 до 20:00.

"Такое ограничение необходимо, чтобы уменьшить нагрузку на дороги Киева в часы пик и стабилизировать трафик на период действия карантина и до полного восстановления работы общественного транспорта", - резюмировали представители КГГА.

Также Еврокомиссия рекомендовала странам Шенгенской зоны продлить временные ограничения на въезд в ЕС из третьих стран на 30 дней, до 15 июня. "Хотя некоторые государства ЕС и ассоциированные с Шенгенской зоной страны начали предпринимать подготовительные шаги по ослаблению мер борьбы с распространением пандемии, ситуация как в Европе, так и в мире остается неустойчивой", - заявили в Еврокомиссии.

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Обновлено в 16:55 Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Обновлено в 17:28 Завтра у столиці починає діяти заборона на вїзд вантажівок. Про це повідомляють в Київській міській державній адміністрації. Обмеження необхідне, задля зменшення кількість заторів в ранкові та вечірні години пік. #Еспресо #Київ #вантажівки #затори #новини Telegram - https://t.me/espresotb

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Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  17.05.20, 17:28 Завтра у столиці починає діяти заборона на вїзд вантажівок. Про це повідомляють в Київській міській державній адміністрації. Обмеження необхідне, задля зменшення кількість заторів в ранкові та вечірні…
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