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Саакашвили договорился о создании в ОГП департамента защиты инвестиций

Саакашвили договорился о создании в ОГП департамента защиты инвестиций (3 новости)

«Национальный совет реформ и Офис генерального прокурора согласовали создание нового департамента по защите инвестиций, а также договорились проводить регулярные встречи…»

В Офисе генпрокурора хотят создать департамент по защите инвестиций. Об этом сообщает пресс-служба ОГПУ. Сегодня, 21 мая, в Офисе генпрокурора состоялась встреча генпрокурора Ирины Венедиктовой с представителями Нацсовета реформ и бизнес-ассоциаций. Во встрече приняли участие глава Исполкома Нацсовета реформ Михеил Саакашвили, представители ЕБА, Союза украинских предпринимателей, Американской торговой палаты в Украине, CEO Club Ukraine, БИЗНЕС 100 и Украинской ветроэнергетической ассоциации. Стороны обсуждали пути уменьшения давления на бизнес и повышения уровня его доверия к правоохранительным органам. "Для реальных изменений в этом направлении нужна ежедневная работа. Поэтому мы сейчас рассматриваем возможность создания в Офисе генпрокурора управления по защите инвестиций", – сообщила Венедиктова. Также она инициировала еще одну подобную встречу с бизнесом, чтобы обсудить создание "дорожней карты" по возвращению активов в государство. Как ранее сообщал Фокус: Б...

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УНН УНН  ·  21.05.20, 16:34 Национальный совет реформ и Офис генерального прокурора согласовали создание нового департамента по защите инвестиций, а также договорились проводить регулярные встречи по поводу проблем украинского бизнеса.…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  21.05.20, 17:26 Новоназначенный глава исполкома Национального совета реформ Михаил Саакашвили в четверг, 21 мая, вместе с представителями бизнеса посетил Офис генпрокурора. В ходе встречи обсуждалась возможность защиты…
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