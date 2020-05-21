Саакашвили договорился о создании в ОГП департамента защиты инвестиций

В Офисе генпрокурора хотят создать департамент по защите инвестиций. Об этом сообщает пресс-служба ОГПУ. Сегодня, 21 мая, в Офисе генпрокурора состоялась встреча генпрокурора Ирины Венедиктовой с представителями Нацсовета реформ и бизнес-ассоциаций. Во встрече приняли участие глава Исполкома Нацсовета реформ Михеил Саакашвили, представители ЕБА, Союза украинских предпринимателей, Американской торговой палаты в Украине, CEO Club Ukraine, БИЗНЕС 100 и Украинской ветроэнергетической ассоциации. Стороны обсуждали пути уменьшения давления на бизнес и повышения уровня его доверия к правоохранительным органам. "Для реальных изменений в этом направлении нужна ежедневная работа. Поэтому мы сейчас рассматриваем возможность создания в Офисе генпрокурора управления по защите инвестиций", – сообщила Венедиктова. Также она инициировала еще одну подобную встречу с бизнесом, чтобы обсудить создание "дорожней карты" по возвращению активов в государство. Как ранее сообщал Фокус: Б...