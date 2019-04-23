Саакашвили о запрете въезда в Украину: Еще немного потерплю

Сейчас это сделать он не может из-за президентства Порошенко Экс-президент Грузии и экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили прокомментировал заявление Госпогранслужбы о запрете ему въезда в Украину, подчеркнув, что он другого ответа и не ожидал и готов потерпеть. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. "Ничего, еще немножко потерплю после стольких месяцев ожидания", - заявил Саакашвили. При этом он отметил, что пока Петро Порошенко является президентом Украины, он и не ожидал от Госпогранслужбы другого ответа. Как ранее сообщали "Комментарии", в Грузии Саакашвили приговорили к шести годам лишения свободы. Бывшего президента суд признал виновным по делу об избиении в 2005 году депутата парламента Валерия Гелашвили. Сейчас Саакашвили проживает с семьей в Нидерландах (его жена является гражданкой этой страны). 12 февраля в Киеве около 15.00 был задержан лидер Михаил Саакашвили. Задержание произошло, когда политик с компанией обедал в ресторане в центре столицы. В тот же день Саакашвили отправили в Польшу, откуда, как сообщили в Госпогранслужбе, он прибыл с нарушением законодательства.