  1. Главная
  2. Новости
  3. Политика
  4. Саакашвили о запрете въезда в Украину: Еще немного потерплю
Политика
Комментарии Комментарии ·
· Грузия
Саакашвили о запрете въезда в Украину: Еще немного потерплю

Саакашвили о запрете въезда в Украину: Еще немного потерплю (9 новостей)

«22 апреля Саакашвили призвал Порошенко вернуть ему украинский паспорт и пустить в страну»

Сейчас это сделать он не может из-за президентства Порошенко Экс-президент Грузии и экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили прокомментировал заявление Госпогранслужбы о запрете ему въезда в Украину, подчеркнув, что он другого ответа и не ожидал и готов потерпеть. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. "Ничего, еще немножко потерплю после стольких месяцев ожидания", - заявил Саакашвили. При этом он отметил, что пока Петро Порошенко является президентом Украины, он и не ожидал от Госпогранслужбы другого ответа. Как ранее сообщали "Комментарии", в Грузии Саакашвили приговорили к шести годам лишения свободы. Бывшего президента суд признал виновным по делу об избиении в 2005 году депутата парламента Валерия Гелашвили. Сейчас Саакашвили проживает с семьей в Нидерландах (его жена является гражданкой этой страны). 12 февраля в Киеве около 15.00 был задержан лидер Михаил Саакашвили. Задержание произошло, когда политик с компанией обедал в ресторане в центре столицы. В тот же день Саакашвили отправили в Польшу, откуда, как сообщили в Госпогранслужбе, он прибыл с нарушением законодательства.

ФОТО К НОВОСТИ: «Саакашвили о запрете въезда в Украину: Еще немного потерплю»
Фото Еще немного потерплю: Саакашвили про запрет въезда в Украину
Фото Саакашвили готов «еще немножко потерпеть» в ожидании разрешения вернуться в Украину
Фото Саакашвили заявил, что готов подождать пока ему снова разрешать въезд в Украину
Фото Саакашвили о запрете въезда в Украину: Еще немного потерплю
Фото Саакашвили еще немного потерпит, чтобы его впустили в Украину
Фото Саакашвили готов потерпеть пока его впустят в Украину
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  23.04.19, 07:15 Бывший председатель Одесской области один из лидеров партии "Рух новых сил" Саакашвили готов подождать пока ему разрешат въезд в Украину.
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  23.04.19, 07:37 Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили решил отложить свое возвращение в Украину. Поскольку Государственная пограничная служба напомнила ему о запрете въезда…
Униан Униан  ·  23.04.19, 07:52 22 апреля Саакашвили призвал Порошенко вернуть ему украинский паспорт и пустить в страну.
Фокус Фокус  ·  23.04.19, 08:11 Экс-глава Одесской области и один из лидеров партии "Рух новых сил" Михаил Саакашвили заявил, что готов еще немного подождать, пока его впустят в Украину. Об этом сообщил Саакашвили в Facebook. Саакашвили…
Телеграф Телеграф  ·  23.04.19, 08:25 Михэил Саакашвили заявил, что готов еще немного потерпеть, пока с него снимут запрет въезда в Украину..
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  23.04.19, 08:26 Экс-председатель Одесской области и один из лидеров "Руху новых сил" Михаил Саакашвили заявил, что он готов подождать, пока ему не разрешат въезд в Украину. Об этом он написал на своей странице в Facebook,…
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  23.04.19, 08:53 Бывший глава Одесской области один из лидеров партии «Движения новых сил» Михеил Саакашвили готов подождать пока ему разрешат въезд в Украину.
ForUm ForUm  ·  23.04.19, 09:06 Экс-президент Грузии, бывший председатель Одесской области один из лидеров партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили готов подождать пока ему разрешат въезд в Украину.Об этом он сообщил на…
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Политика»
Савченко пришла в Раду

Савченко пришла в Раду
Гройсман заявляет, что пойдет на выборы в Раду с новой политической силой

Гройсман заявляет, что пойдет на выборы в Раду с новой…
Саакашвили о запрете въезда в Украину: Еще немного потерплю

Саакашвили о запрете въезда в Украину: Еще немного потерплю
Закон о переименовании УПЦ (МП) продолжает действовать, несмотря на решение окружного админсуда Киева - Парубий

Закон о переименовании УПЦ (МП) продолжает действовать, несмотря на решение…
&quot;Реальная борьба со злом&quot;: Филарет дал наказ Зеленскому после победы на выборах

"Реальная борьба со злом": Филарет дал наказ Зеленскому после победы…
В Госохране отреагировали на желание Зеленского перенести АП с Банковой

В Госохране отреагировали на желание Зеленского перенести АП с Банковой
В мае цена на газ для населения уменьшится до 8247 грн за 1000 м³ – &quot;Нафтогаз України&quot;

В мае цена на газ для населения уменьшится до 8247…
Зеленский не может быть выразителем национальных интересов украинцев, – Билецкий

Зеленский не может быть выразителем национальных интересов украинцев, – Билецкий
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Банки увеличили прибыль в полтора раза

Банки увеличили прибыль в полтора раза
Прикрыл собой побратимов: появилось фото погибшего украинского героя

Прикрыл собой побратимов: появилось фото погибшего украинского героя
Гройсман пойдет на выборы в Раду с новой политической силой

Гройсман пойдет на выборы в Раду с новой политической силой
Поль ПОГБА: «Так играть нельзя. МЮ показал неуважение к болельщикам»

Поль ПОГБА: «Так играть нельзя. МЮ показал неуважение к болельщикам»
Предстоятель ПЦУ Епіфаній освячує паски для українських військовослужбовців на передовій – трансляція (Відео)

Предстоятель ПЦУ Епіфаній освячує паски для українських військовослужбовців на передовій…
На декотрих підприємствах Павлограда страждає податкова платіжна дисципліна

На декотрих підприємствах Павлограда страждає податкова платіжна дисципліна
Впереди 5-дневные выходные - чем будете заниматься Вы? - ОПРОС

Впереди 5-дневные выходные - чем будете заниматься Вы? - ОПРОС
Появились снимки нового электрохэтчбека VW I.D. Neo

Появились снимки нового электрохэтчбека VW I.D. Neo
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.