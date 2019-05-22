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Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров» · · Обновлено в 23:29
Саакашвили попросил Зеленского вернуть ему гражданство

Саакашвили попросил Зеленского вернуть ему гражданство (21 новость)

«Экс-президент Грузии хочет возвратиться в Украину»

Адвокат бывшего президента Грузии, экс-председателя Одесской ОГА Михаила Саакашвили Руслан Чернолуцкий заявляет, что подал в Администрацию Президента Владимира Зеленского письмо Саакашвили с просьбой вернуть ему гражданство Украины

Обновлено в 23:29 Он уточнил, что в среду, 22 мая, пришел в администрацию президента и передал обращение.

Обновлено в 23:29 В письме Саакашвили подчеркнул, что ему не нужны "никакие должности и преференции". Он также указал, что если у Зеленского есть какие-либо сомнения о целесообразности возвращать ему гражданство Украины, президент может разрешить въезд в страну, и тогда политик сам защитит свои права в суде.

ФОТО К НОВОСТИ: «Саакашвили попросил Зеленского вернуть ему гражданство»
Фото Адвокат Саакашвили подал в администрацию Зеленского обращение о возвращении ему гражданства Украины
Фото Саакашвили попросил у Зеленского вернуть гражданство
Фото Саакашвили просит Зеленского вернуть ему гражданство Украины
Фото Саакашвили попросил Зеленского вернуть ему гражданство Украины
Фото Саакашвили просит Зеленского вернуть ему гражданство
Фото Саакашвили просит Зеленского вернуть ему гражданство
Фото Саакашвили попросил Зеленского вернуть ему гражданство
Фото Саакашвили передал в АП прошение о возвращении украинского гражданства
Фото Саакашвили попросил Зеленского вернуть ему гражданство Украины
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  22.05.19, 20:30 Адвокат экс-президента Грузии Михеила Саакашвили Руслан Чернолуцкий подал в администрацию президента Украины Владимира Зеленского письмо Саакашвили с просьбой вернуть ему гражданство Украины.
Телеграф Телеграф  ·  22.05.19, 20:51 Адвокат Саакашвили подал в администрацию Зеленского обращение о возвращении ему гражданства Украины.
ТСН ТСН  ·  22.05.19, 21:33 Документы в АП подал адвокат экс-президента Грузии.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  22.05.19, 21:59 Экс-президент Грузии и экс-глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой вернуть гражданство Украины.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Капитал Капитал  ·  22.05.19, 22:03 Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили написал письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой вернуть ему украинское гражданство. Об этом сообщил в среду адвокат Саакашвили Руслан…
MIGnews MIGnews  ·  22.05.19, 22:03 Адвокат Михаила Саакашвили Руслан Чернолуцкий подал в Администрацию президента Владимира Зеленского письмо Саакашвили с просьбой вернуть ему гражданство Украины.
Украинская правда Украинская правда  ·  22.05.19, 22:06 Адвокат экс-губернатора Одесской области Михеила Саакашвили Руслан Чернолуцкий заявил, что передал в Администрацию президента обращение Саакашвили, в котором он просит вернуть ему гражданство Украины.
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  22.05.19, 22:27 Адвокат бывшего главы Одесской облгосадминистрации, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Руслан Чернолуцкий подал в Администрацию президента Владимира Зеленского письмо Саакашвили с просьбой вернуть…
Комментарии Комментарии  ·  22.05.19, 22:34 В Администрации президента ситуацию пока не комментировали. Адвокат экс-губернатора Одесской области Михеила Саакашвили Руслан Чернолуцкий заявил, что передал в Администрацию президента обращение Саакашвили,…
УНН УНН  ·  22.05.19, 22:37 На имя Президента Украины Владимира Зеленского подано обращение о возврате экс-главе Одесской ОГА Михэилу Саакашвили украинского гражданства. Об этом адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий сообщил на своей…
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  22.05.19, 22:42 Экс-президент Грузии хочет возвратиться в Украину.
Униан Униан  ·  22.05.19, 22:54 Фотокопии письма бывшего президента Грузии адвокат Саакашвили обнародовал в Facebook.
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  22.05.19, 22:55 Адвокат экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили Руслан Чернолуцкий заявил, что передал в Администрацию президента обращение Саакашвили, в котором он просит вернуть ему гражданство Украины.
Гордон Гордон  ·  22.05.19, 23:11 Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что его незаконно лишили украинского гражданства.Экс-губернатор Одесской области, бывший президент Грузии…
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  22.05.19, 23:12 Адвокат бывшего президента Грузии, председателя политической партии "Рух нових сил" Михаила Саакашвили Руслан Чернолуцкий подал в Администрацию Президента Украины прошение о возвращении своему клиенту…
Канал 112 Канал 112  ·  22.05.19, 23:21 Адвокат экс-президента Грузии и экс-председателя Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили Руслан Чернолуцкий обратился в Администрацию Президента с просьбой вернуть его клиенту гражданство Украины.…
Факты Факты  ·  22.05.19, 23:26 Экс-губернатор Одесской области заявил, что ему не нужны «никакие должности и преференции»
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  22.05.19, 23:29   Адвокат экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Руслан Чернолуцкий подал в администрацию президента Владимира Зеленского письмо политика с просьбой вернуть ему гражданство Украины. Об этом Чернолуцкий…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  22.05.19, 23:29   Адвокат экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Руслан Чернолуцкий подал в Администрацию президента Владимира Зеленского письмо политика с просьбой вернуть ему гражданство Украины. Об этом Чернолуцкий…
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