Саакашвили попросил Зеленского вернуть ему гражданство

Адвокат бывшего президента Грузии, экс-председателя Одесской ОГА Михаила Саакашвили Руслан Чернолуцкий заявляет, что подал в Администрацию Президента Владимира Зеленского письмо Саакашвили с просьбой вернуть ему гражданство Украины

Обновлено в 23:29 Он уточнил, что в среду, 22 мая, пришел в администрацию президента и передал обращение.

Обновлено в 23:29 В письме Саакашвили подчеркнул, что ему не нужны "никакие должности и преференции". Он также указал, что если у Зеленского есть какие-либо сомнения о целесообразности возвращать ему гражданство Украины, президент может разрешить въезд в страну, и тогда политик сам защитит свои права в суде.