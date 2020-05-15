Саакашвили представили послам G7 (7 новостей) «Во время видеоконференции политик рассказал про планы Нацсовета по реформам»

Глава Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили вместе с руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком провели видеовстречу с послами "Большой семерки", во время которой обсудили вопросы возможного сотрудничества. Об этом Саакашвили сообщил в Facebook.

"Вместе с Андреем Ермаком провели Zoom-конференцию с послами "Большой 7-ки" и рассказали им о планах Нацсовета по реформам. Мы получили поддержку и обсудили возможности сотрудничества", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее в УНН, Саакашвили рассказал о своих планах действий в новой должности.

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