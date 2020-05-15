  1. Главная
  2. Новости
  3. Саакашвили представили послам G7
УНН УНН ·
· Посол
Саакашвили представили послам G7

Саакашвили представили послам G7 (7 новостей)

«Во время видеоконференции политик рассказал про планы Нацсовета по реформам»

Глава Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили вместе с руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком провели видеовстречу с послами "Большой семерки", во время которой обсудили вопросы возможного сотрудничества. Об этом Саакашвили сообщил в Facebook.

"Вместе с Андреем Ермаком провели Zoom-конференцию с послами "Большой 7-ки" и рассказали им о планах Нацсовета по реформам. Мы получили поддержку и обсудили возможности сотрудничества", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее в УНН, Саакашвили рассказал о своих планах действий в новой должности.

...

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  15.05.20, 12:11 Во время видеоконференции политик рассказал про планы Нацсовета по реформам
Украинская правда Украинская правда  ·  15.05.20, 14:18 Председатель Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили сообщил, что провел совместно с главой Офиса президента Андреем Ермаком онлайн-конференцию с послами стран большой семерки.
Интернет-газета "Вести" Интернет-газета "Вести"  ·  15.05.20, 14:27 Глава исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины Михеил Саакашвили и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в ходе видеоконференции обсудили с послами стран "большой…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  15.05.20, 14:44 Председатель Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили совместно с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком провел онлайн-конференцию с послами стран G7. "Вместе с Андреем Ермаком провели…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Страна.ua Страна.ua  ·  15.05.20, 14:44 ...
Новый Регион Новый Регион  ·  15.05.20, 14:46 Глава Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили вместе с руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком провели видеовстречу с послами «Большой семерки», во время которой обсудили вопросы возможного…
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В январе-марте ВВП Украины снизился на 1,5%

В январе-марте ВВП Украины снизился на 1,5%
ВВП Украины в I кв.-2020 упал на 1,5% - Госстат

ВВП Украины в I кв.-2020 упал на 1,5% - Госстат
Роскомнадзор пожаловался в Google на New York Times из-за новости об искажении статистики о COVID-19

Роскомнадзор пожаловался в Google на New York Times из-за новости…
Новеллу Стивена Кинга и его сына Джо Хилла &quot;Полный газ&quot; экранизируют

Новеллу Стивена Кинга и его сына Джо Хилла "Полный газ"…
В Киеве обнаружили новую вспышку COVID-19 – Кличко проведет срочный брифинг

В Киеве обнаружили новую вспышку COVID-19 – Кличко проведет срочный…
Дан Балан презентовал клип на украинскую песню с победительницей шоу &quot;Голос страны-9&quot; Оксаной Мухой

Дан Балан презентовал клип на украинскую песню с победительницей шоу…
В Киеве мужчина угрожал взорвать супермаркет гранатой после просьбы надеть маску

В Киеве мужчина угрожал взорвать супермаркет гранатой после просьбы надеть…
Как кризис на рынке электроэнергии повысит цены товаров и услуг

Как кризис на рынке электроэнергии повысит цены товаров и услуг
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.