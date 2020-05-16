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Саакашвили рассказал послам G7, на что его уполномочил Зеленский

Саакашвили рассказал послам G7, на что его уполномочил Зеленский (7 новостей)

«Зеленский поставил перед Саакашвили де задачи»

Президент Зеленский поставил перед новым главой Нацсовета реформ Михаилом Саакашвили ряд задач, в частности, по совершенствованию налогового законодательства и завершения реформы таможни. Об этом Саакашвили рассказал в ходе встречи руководителя Офиса президента Андрея Ермака с послами G7, сообщает в субботу, 16 мая, пресс-служба ОП.

"Михаил Саакашвили рассказал послам G7 и ЕС о планах Национального совета с реформ. В частности, Глава государства поставил задачу совершенствования налогового законодательства, продолжение дерегуляции и завершения реформы таможни. Кроме того, среди задач - координация сотрудничества с международными организациями", - говорится в сообщении.

Как отметил Саакашвили, вскоре состоятся консультации с ведущими бизнес-ассоциациями Украины и будет наработана программа Национального совета реформ, которую представят на утверждение Главе государства.

ФОТО К НОВОСТИ: «Саакашвили рассказал послам G7, на что его уполномочил Зеленский»
Фото Саакашвили рассказал о заданиях Зеленского
Фото Налоги, таможня, дерегуляция: Саакашвили рассказал о заданиях Зеленского
Фото "Не скурвился": Саакашвили откровенно высказался о Зеленском
Фото "Не скурвился": Саакашвили откровенно высказался о Зеленском
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