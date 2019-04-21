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· Видео · СБУ · Грузия
Саакашвили заявил, что у него уже есть билет в Киев

Саакашвили заявил, что у него уже есть билет в Киев (6 новостей и 1 видео)

«Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили заявил, что обратился к уполномоченным органам власти в Украине с просьбой снять ограничения на его въезд…»

Политик уже купил билет в Украину Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили подал ходатайство в СБУ с просьбой снять с него запрет на въезд в Украину."У меня есть билет, и я уже обратился через юриста к СБУ снять запрет, который президент Петр Порошенко незаконно ввел против меня, чтобы я смог прилететь и защитить себя", - заявил он в эфире телеканала "Наш".Саакашвили также назвал данные экзит-полов "электоральной революцией"."Народ Украины вымел метлой весь старый политический класс. Они голосовали не просто против Порошенко, а против всех старых политиков, против грабежа и против унижения", - сказал экс-глава Одесчины.Саакашвили также отметил, что Владимира Зеленского ожидают большие сложности, так как его ждет борьба "не просто со старым политическом классом, а с мафией, которая десятилетиями выстраивала схемы". Как ранее сообщали "Комментарии", в Грузии Саакашвили приговорили к шести годам лишения свободы. Бывшего президента суд признал виновным по делу об избиении в 2005 году депутата парламента Валерия Гелашвили. Сейчас Саакашвили проживает с семьей в Нидерландах (его жена является гражданкой этой страны). 12 февраля в Киеве около 15.00 был задержан лидер Михаил Саакашвили. Задержание произошло, когда политик с компанией обедал в ресторане в центре столицы. В тот же день Саакашвили отправили в Польшу, откуда, как сообщили в Госпогранслужбе, он прибыл с нарушением законодательства.

Обновлено в 00:31 Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили заявил, что обратился к уполномоченным органам власти в Украине с просьбой снять ограничения на его въезд в Украину.

Обновлено в 00:46

ФОТО К НОВОСТИ: «Саакашвили заявил, что у него уже есть билет в Киев»
Фото Саакашвили уже попросил СБУ пустить его в Украину
Фото Саакашвили обратился в СБУ и купил билет в Украину
Фото Саакашвили купил билет в Украину на сегодня
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Главред Главред  ·  21.04.19, 23:31 Саакашвили уже готов выезжать в Украину / УНИАН Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили заявил, что уже обратился к главе СБУ Василию Грицаку о снятии с него...
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  21.04.19, 23:42 Бывший глава Одесской облгосадминистрации, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что уже подал ходатайство о снятии с него запрета на въезд в Украину. Об этом он сообщил в эфире телеканала Наш."У…
Голос.UA Голос.UA  ·  22.04.19, 00:07 Бывший Президент Грузии, председатель политической партии "Рух нових сил" Михаил Саакашвили обратился к главе Службы безопасности Украины Василию Грицаку с просьбой снять с него запрет на въезд в Украину…
Украинская правда Украинская правда  ·  22.04.19, 00:31 Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили заявил, что обратился к уполномоченным органам власти в Украине с просьбой снять ограничения на его въезд в Украину.
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