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Сабо: Между Шахтером и Динамо растаял лед

Сабо: Между Шахтером и Динамо растаял лед (4 новости)

«Прославленный тренер сделал откровенное признание»

Экс-тренер сборной Украины Йожеф Сабо поделился своими впечатлениями от поединка Лиги чемпионов "Шахтёр" - "Лион"

ФОТО К НОВОСТИ: «Сабо: Между Шахтером и Динамо растаял лед»
Фото Йожеф САБО: «Я счастлив: между Шахтером и Динамо растаял лед»
Фото Сабо: Между Шахтером и Динамо растаял лед
Фото Сабо рассказал, что будет между "Шахтером" и "Динамо" после матча в Киеве
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Сабо: Между Шахтером и Динамо растаял лед

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