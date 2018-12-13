Экс-тренер сборной Украины Йожеф Сабо поделился своими впечатлениями от поединка Лиги чемпионов "Шахтёр" - "Лион"
Сабо: Между Шахтером и Динамо растаял лед
"Динамо" - "Яблонец": Сегодня киевляне сыграют матч Лиги Европы
Лига Европы. «Спортинг» – «Ворскла». Видео трансляция (видео)
Зинченко третий раз подряд выйдет в стартовом составе "Манчестер Сити"…
Лига чемпионов. "Шахтер" - "Лион". Онлайн-трансляция
Завтра метро изменит график работы. Почему на этот раз
Sports Illustrated поставил Ломаченко на первое место рейтинга боксеров вне…
Спортинг - Ворскла. Онлайн матча Лиги Европы
Ученые рассказали о пользе граната
Трое детей угорели в доме
В Киеве окружной суд ограничил права на пенсии для военных
Киевское "Динамо" вошло в топ-20 культовых команд мира
Нацбанк снова сохранил учетную ставку неизменной
Как и чем НАТО поможет украинской армии
В Украине появился служба работы с нацменьшинствами
Виктор Медведчук использует свое влияние на благо Украины, пишет крупнейшее…
Порошенко встретился с генсеком НАТО из-за агрессии России: рассекречены подробности
Гройсман является наконечником конфликта между Банковой и «Народным фронтом» - политолог
Климкин выразил соболезнования семьям погибших при стрельбе в Страсбурге
Янукович на очереди: в сети скандал из-за решения суда по Насирову
Тимошенко и Ляшко лидируют в президентском рейтинге в Черниговской области, – рейтинг
Европарламент вслед за Конгрессом осудил строительство Северного потока 2
Капитан "Яны Капу" отказался сотрудничать с россиянами — адвокат
Полторак рассказал, сколько техники получит армия до конца военного положения
Зинченко третий раз подряд выйдет в стартовом составе "Манчестер Сити" на матч Лиги чемпионов
Папа Римский уволил двух советников, замешанных в сексуальном скандале
Снегопад в Украине: обесточены 170 населенных пунктов в 6 областях, - ГСЧС
Если пойдут захватывать Лавру, я стану на сторону монахов, - Усик
Кабмин отправил главу ГАСИ Алексея Кудрявцева в отставку за фальшивый диплом
Неонацисты разгромили центральный офис "Разумной силы"
В Турции скоростной пассажирский поезд врезался в надземный пешеходный переход, есть пострадавшие
Госрыбагентство: рыбаки не смогут выходить в Азовское море без соглашения с РФ
НАБУ откроет дело против Гройсмана: что известно
Порошенко передав президенту Європейської Ради списки захоплених РФ моряків
"Шахтер" упустил победу над "Лионом" и покидает Лигу чемпионов
УПЦ МП признала, что ею руководит исключительно Кремль, – религиовед
Посудомоечные машины: неисправности и поломки
13 октября – День отказа от бюстгальтеров. Лучшие фото
Миграция "заробитчан" в Польшу пойдет на спад - НБУ
Среднестатистическая украинская семья меняет кухонную сковороду раз в три года
Продажи Meizu M8 Note превысили все ожидания
Деньги в обмен на золото. Почему в Украине и соседней Беларуси растет количество ломбардов?
Украинские водители отдают предпочтение зимним шинам бренда Gislaved
Эксперты подсчитали во сколько сейчас обойдется ремонт квартиры в Киеве