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Сабо: Такое разжигающее заявление Хацкевича кому-то нужно

Сабо: Такое разжигающее заявление Хацкевича кому-то нужно (3 новости)

«Известный специалист прокомментировал слова главного тренера «Динамо» Александра Хацкевича»

Бывший наставник Динамо Йожеф Сабо прокомментировал скандальное заявление наставника киевлян Александра Хацкевича, который считает, что Шахтер – не украинский, а больше бразильский клуб, так как в нем забивают бразильцы.

"Когда я работал в Динамо, там тоже были бразильцы. Никто нам тогда на это не указывал. Если говорить о сегодняшнем дне, то в Динамо тоже шесть легионеров.

"Сегодня вы на коне, а завтра...", – Палкин ответил Хацкевичу на заявление о том, что Шахтер не украинская команда

Хацкевич: Шахтер – это не украинская, а бразильская команда
Хацкевич: Шахтер – это не украинская, а бразильская команда

Мне кажется, что такое разжигание огня кому-то нужно. Нельзя этого делать. Шахтер – украинская команда, и мы рады, что они с Динамо успешно выступают на евроарене. Бразильцы конкурируют на ней так, как наши молодые футболисты пока не могут.

Пока украинцы не могут выходить и на равных играть с топ-командами", – цитирует Сабо телеканал Футбол 1.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Terrikon Terrikon  ·  07.08.18, 16:00 Экс-тренер сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал скандальное заявление динамовца Александра Хацкевича, который считает, что "Шахтер" - не украинский, а больше бразильский клуб, потому что в нем…
Sport.ua Sport.ua  ·  07.08.18, 17:51 Известный специалист прокомментировал слова главного тренера «Динамо» Александра Хацкевича
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