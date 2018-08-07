Сабо: Такое разжигающее заявление Хацкевича кому-то нужно

Бывший наставник Динамо Йожеф Сабо прокомментировал скандальное заявление наставника киевлян Александра Хацкевича, который считает, что Шахтер – не украинский, а больше бразильский клуб, так как в нем забивают бразильцы.

"Когда я работал в Динамо, там тоже были бразильцы. Никто нам тогда на это не указывал. Если говорить о сегодняшнем дне, то в Динамо тоже шесть легионеров.

"Сегодня вы на коне, а завтра...", – Палкин ответил Хацкевичу на заявление о том, что Шахтер не украинская команда

Хацкевич: Шахтер – это не украинская, а бразильская команда

Мне кажется, что такое разжигание огня кому-то нужно. Нельзя этого делать. Шахтер – украинская команда, и мы рады, что они с Динамо успешно выступают на евроарене. Бразильцы конкурируют на ней так, как наши молодые футболисты пока не могут.

Пока украинцы не могут выходить и на равных играть с топ-командами", – цитирует Сабо телеканал Футбол 1.