  1. Главная
  2. Новости
  3. "Самая быстрая в мире!" Трамп похвастался разработкой "супер-пупер" ракеты
Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 02:24
"Самая быстрая в мире!" Трамп похвастался разработкой "супер-пупер" ракеты

"Самая быстрая в мире!" Трамп похвастался разработкой "супер-пупер" ракеты (5 новостей)

«В России ответили президенту США»

В США разрабатывают "супер-пупер-ракету", которая в 17 раз быстрее всех существующих. Об этом сказал американский президент Дональд Трамп на церемонии представления нового флага Космических сил США в пятницу, 15 мая.

Трамп отметил, что США сейчас создают "невероятную военную технику невиданного ранее уровня".

"Я называю это супер-пупер-ракетой. И я слышал, что она в 17 раз быстрее тех, что имеются сейчас, если брать для сравнения самую быструю ракету, которая сейчас есть в наличии", – заявил президент США.

Трамп напомнил, что "у есть России ракеты, которые в пять раз быстрее, Китай работает над ракетами, которые быстрее в пять или шесть раз".

"У нас же – в 17 раз быстрее, и этот проект только что получил зеленый свет… Это самая быстрая ракета в мире, почти в три раза быстрее (российской или китайской)", – резюмировал Трамп, не уточнив, о каком именно ракетном вооружении идет речь.

"I call it the super dup...

Обновлено в 01:37 Американский президент Дональд Трамп в пятницу заявил, что США в данный момент ведут работы над ракетой, которая будет летать в 17 раз быстрее, чем имеющиеся сейчас ракеты.

Обновлено в 02:24 "Мы ее называем "супер-пупер" ракетой. И я слышал, что она в 17 раз быстрее, чем те, что есть сейчас", - сказал Трамп в Белом доме.

ФОТО К НОВОСТИ: «"Самая быстрая в мире!" Трамп похвастался разработкой "супер-пупер" ракеты»
Фото Трамп заявил о создании "супер-пупер-ракеты"
Фото Трамп рассказал о разработке новой "супер-пупер-ракеты"
Фото "Самая быстрая в мире!" Трамп похвастался разработкой "супер-пупер" ракеты
Фото Трамп сообщил о разработке в США самой быстрой в мире ракеты
Фото Трамп заявил о разработке в США самой быстрой в мире ракеты
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеграф Телеграф  ·  16.05.20, 00:55 Дональд Трамп назвал "супер-пупер-ракетой" новые разработки Космических сил.
Обозреватель Обозреватель  ·  16.05.20, 01:11 В России ответили президенту США
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  16.05.20, 01:37 Американский президент Дональд Трамп в пятницу заявил, что США в данный момент ведут работы над ракетой, которая будет летать в 17 раз быстрее, чем имеющиеся сейчас ракеты.
РБК Украина РБК Украина  ·  16.05.20, 02:24 В Соединенных Штатах в данный момент активно ведется разработка новой ракеты, которая станет самой быстрой в мире. Она будет развивать скорость в 17 раз большую, чем имеющиеся ракеты.Как передает РБК-Украина,…
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Украина ждет помощи Великобритании и США касательно нарушенного Будапештского меморандума — Резников

Украина ждет помощи Великобритании и США касательно нарушенного Будапештского меморандума…
США могут ввести новые санкции против Huawei - Госдеп

США могут ввести новые санкции против Huawei - Госдеп
Эксперименты в койке: эксперты рассказали, как добиться хорошего анального секса

Эксперименты в койке: эксперты рассказали, как добиться хорошего анального секса
Журналисты показали &quot;передовую&quot; борьбы с коронавирусом в черновицкой больнице

Журналисты показали "передовую" борьбы с коронавирусом в черновицкой больнице
Ректора харьковского вуза задержали на взятке в 300 тысяч

Ректора харьковского вуза задержали на взятке в 300 тысяч
Вследствие пандемии экономика ФРГ в этом году просядет больше, чем после кризиса-2008

Вследствие пандемии экономика ФРГ в этом году просядет больше, чем…
«Дикая природа»: тигр устроил погоню за красным волком

«Дикая природа»: тигр устроил погоню за красным волком
Ляшко: Больницы не сообщали о половине зараженных коронавирусом медиках

Ляшко: Больницы не сообщали о половине зараженных коронавирусом медиках
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.