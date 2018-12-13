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Саммит Евросоюза утвердил решение по поводу Азова - Туск

Саммит Евросоюза утвердил решение по поводу Азова - Туск (4 новости)

«Лидеры государств-членов Европейского союза приняли отдельное решение с требованием к России немедленно освободить пленных украинских моряков»

Моряку передали посылку от волонтеров и одежду Военнопленный украинский моряк, старший матрос катера "Никополь" Вячеслав Зинченко сидит в московском СИЗО "Лефортово" в двухместной камере с бывшим министром одной из республик Кавказа."Молодой застенчивый паренёк. 20 лет исполнилось летом. Первым делом спросил долго сидеть ему ещё в этом "Лефортово". Расстроился, когда узнал, что в январе следствие скорей всего запросит у суда продление стражи. Говорит, хотел высшее образование получать по специальности и уже подал документы в мореходку", - написал в своем Facebook адвокат Николай Полозов.По его словам, депрессии у пленного моряка нет."По условиям содержания рассказал, что сидит в двухместной камере с каким-то бывшим министром одной кавказской республики. Тот "постоянно молится" (по всей видимости выполняет пятикратный намаз). Особо ничего не спрашивает и о себе не говорит, зато охотно делится своими продуктами", - рассказал адвокат.По его словам, в камере есть холодильник и телевизор, по которому транслируется три пропагандистских российских телеканала. При этом Зинченко был удивлен, что про инцидент в Керченском проливе рассказывают по ТВ.Полозов отметил, что моряку передали посылку от волонтеров и теплую одежду и просит выслать сгущенку и сигареты. Тот написал несколько писем родным, но цензура их вернула назад.Вячеслав Зинченко, как и другие захваченные моряки, считает себя военнопленным и отказывается давать показания российским следователям. Как ранее писали "Комментарии", "Киевский районный суд" Симферополя в аннексированном Крыму арестовал 24 всех украинских военных, которые были задержаны 25 ноября на трех кораблях ВМС Украины возле Керченского пролива. Позже всех моряков этапировали в Москву.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Европейская правда Европейская правда  ·  13.12.18, 20:52 Лидеры государств-членов Европейского союза приняли отдельное решение с требованием к России немедленно освободить пленных украинских моряков.
Украинская правда Украинская правда  ·  13.12.18, 21:14 Лидеры государств-членов Европейского союза приняли отдельное решение с требованием к России немедленно освободить пленных украинских моряков.
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  13.12.18, 22:14 Лидеры государств-членов Европейского союза приняли отдельное решение с требованием к России немедленно освободить пленных украинских моряков
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