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Саммит Украина-ЕС перенесли

Саммит Украина-ЕС перенесли (22 новости)

«Саммит Украина-ЕС перенесли с 1 на 6 октября»

Запланированный на 1 октября саммит ЕС — Украина перенесен на 6 октября, он состоится в Брюсселе. Об этом сообщил в субботу верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. «В ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским мы договорились встретиться вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе 6 октября для проведения 22-го саммита ЕС — Украина», — написал он в Twitter. ...

Обновлено в 17:09 Об этом в Twitter сообщил глава Европейского совета Шарль Мишель.

Обновлено в 17:12 Президент України Володимир Зеленський заявив, що саміт Україна–ЄС відбудеться 6 жовтня у Брюсселі

ФОТО К НОВОСТИ: «Саммит Украина-ЕС перенесли»
Фото Саммит Украина-ЕС перенесли
Фото Саммит Украина-ЕС перенесли
Фото Саммит Украина-ЕС перенесли на 6 октября
Фото Саммит Украина – ЕС перенесен
Фото Саммит Украина-ЕС состоится 6 октября в Брюсселе
Фото Саміт Україна-ЄС відбудеться 6 жовтня у Брюсселі, – президент
Фото Названа новая дата саммита Украина-ЕС
Фото Саммит Украина — ЕС состоится 6 октября
Фото Саммит "Украина-ЕС" перенесли на неделю вперед
Фото Зеленский назвал дату проведения саммита Украина-ЕС
Фото Саммит "Украина-ЕС": Кулеба и Боррель обсудили подготовку
Фото Саммит Украина-ЕС перенесли: названа дата
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  26.09.20, 12:09 Ранее мероприятие планировали провести 1 октября
Страна.ua Страна.ua  ·  26.09.20, 13:57 ...
Униан Униан  ·  26.09.20, 14:05 Ранее проведение 22-го саммита Украина-Евросоюз было запланировано на 1 октября в Брюсселе.
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  26.09.20, 14:18 Саммит Украина-ЕС перенесли на 6 октября. Об этом сообщили президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Украины Владимир Зеленский по итогам телефонного разговора, передает "Европейская правда".…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
РБК Украина РБК Украина  ·  26.09.20, 14:22 Саммит Украина-ЕС перенесли с 1 на 6 октября. Украинская сторона ожидает, что одним из основных вопросов саммита будет обновление Соглашения об ассоциации.Об этом в Twitter сообщил глава Европейского…
Гордон Гордон  ·  26.09.20, 14:23 Планировалось, что саммит Украина – ЕС состоится в Брюсселе 1 октября. Однако из-за того, что президент Европейского совета Шарль Мишель был на самоизоляции после контакта с инфицированным COVID-19,…
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  26.09.20, 14:57 Изначально планировалось, что он пройдет 1 октября. Теперь дату проведения перенесли на 6 октября.
Газета День Газета День  ·  26.09.20, 14:58 Саммит Украина-ЕС состоится в Брюсселе 6 октября. Об этом в субботу в Tвиттер сообщил Президент Украины Владимир Зеленский по результатам телефонного разговора с главой Европейского совета Шарлем Мишелем…
ForUm ForUm  ·  26.09.20, 15:00 Саммит Украина-ЕС перенесли с 1 на 6 октября. Украинская сторона ожидает, что одним из основных вопросов саммита будет обновление Соглашения об ассоциации.Об этом в Twitter сообщил глава Европейского…
Главком Главком  ·  26.09.20, 15:01 Попередній саміт Україна–ЄС відбувся у липні минулого року
УНН УНН  ·  26.09.20, 15:03 Саммит Украина - ЕС состоится 6 октября. Об этом договорились во время телефонного разговора Президент Украины Владимир Зеленский и глава Европейского совета Шарль Мишель, сообщал УНН со ссылкой на информацию…
MIGnews MIGnews  ·  26.09.20, 15:11 Саммит Украина-ЕС перенесли с 1 на 6 октября.
Новый Регион Новый Регион  ·  26.09.20, 15:11 Намеченный на 1 октября 22-й саммит ЕС-Украина отложили.
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  26.09.20, 15:39 Принято решение о переносе саммит Украина-ЕС с 1 октября на 6 октября. Об этом сообщил глава Европейского совета Шарль Мишель в Twitter в субботу, 26 сентября. "В ходе телефонного разговора с Владимиром…
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  26.09.20, 16:10 Президент Европейского совета Шарль Мишель и Президент Владимир Зеленский договорились о перенесении саммита "Украина - ЕС", который состоится в Брюсселе (Бельгия), с 1 на 6 октября. Об этом Мишель и…
Фокус Фокус  ·  26.09.20, 16:21 ...
РБК Украина РБК Украина  ·  26.09.20, 16:36 Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обсудили подготовку к саммиту "Украина-ЕС". Они провели телефонный…
Канал 112 Канал 112  ·  26.09.20, 16:40 Саммит Украина - ЕС состоится 6 октября. Об этом в Twitter сообщил президент Украины Владимир Зеленский. "Во время телефонного общения с Шарлем Мишелем мы договорились встретиться в Брюсселе 6 октября…
Сегодня Сегодня  ·  26.09.20, 17:09 Проведение саммита Украина-ЕС перенесли с 1 на 6 октября. Ожидается, что на встрече будет обсуждаться обновление Соглашения об ассоциации.Об этом в Twitter сообщил глава Европейского совета Шарль Мишель."В…
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  26.09.20, 17:12 Президент України Володимир Зеленський заявив, що саміт Україна–ЄС відбудеться 6 жовтня у Брюсселі
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