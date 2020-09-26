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Саммит Украина-ЕС состоится 6 октября в Брюсселе

Саммит Украина-ЕС состоится 6 октября в Брюсселе (3 новости)

«Саммит Украина – ЕС не состоится 1 октября: мероприятие перенесли»

Уже менее чем через неделю в Украине должен был состояться саммит Украина – ЕС. Однако мероприятие перенесли на 6 октября. Кроме даты саммита перенесли и место его проведения.

Соответствующее решение приняли президент Европейского совета Шарль Мишель и Владимир Зеленский по итогам телефонного разговора. Об этом сообщает президент Украины в твиттере.

Шарль Мишель отметил, что встреча состоится 6 октября в Брюсселе.

Ожидаю нашей дискуссии по этому важному партнерству вскоре после специального заседания Европейского Совета 1-2 октября, – написал Мишель.

Владимир Зеленский добавил, что в саммите Украина – ЕС примут участие президент Европейского совета Шарль Мишель и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Заметим, что ранее Шарль Мишель должен был прибыть с визитом в Киев 26 сентября. Однако 22 сентября пошел на самоизоляцию из-за коронавируса у одного из работников его службы безопасности. 25 сентября, президент Евросовета вышел из карантина, получив отрицательный результат теста.

Саммит Украина – ЕС: о чем будут говорить

  • Саммит Украина – ЕС должен состояться 6 октября в Брюсселе. Среди главных тем – дальнейшее сотрудничество с ЕС в сдерживании российской агрессии.

  • Также политики и дипломаты обсудят обновление Соглашения об ассоциации с ЕС, интеграцию в цифровой рынок и прогресс в сфере юстиции.

  • Предыдущий саммит Украина – ЕС состоялся в июле 2019 года. По его итогам были подписаны соглашения о финансовой поддержке гражданского общества, децентрализации, антикоррупционных мер и реформ.

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