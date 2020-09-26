Саммит Украина-ЕС состоится 6 октября в Брюсселе

Уже менее чем через неделю в Украине должен был состояться саммит Украина – ЕС. Однако мероприятие перенесли на 6 октября. Кроме даты саммита перенесли и место его проведения.
Соответствующее решение приняли президент Европейского совета Шарль Мишель и Владимир Зеленский по итогам телефонного разговора. Об этом сообщает президент Украины в твиттере.
Шарль Мишель отметил, что встреча состоится 6 октября в Брюсселе.
Ожидаю нашей дискуссии по этому важному партнерству вскоре после специального заседания Европейского Совета 1-2 октября, – написал Мишель.
Владимир Зеленский добавил, что в саммите Украина – ЕС примут участие президент Европейского совета Шарль Мишель и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
Заметим, что ранее Шарль Мишель должен был прибыть с визитом в Киев 26 сентября. Однако 22 сентября пошел на самоизоляцию из-за коронавируса у одного из работников его службы безопасности. 25 сентября, президент Евросовета вышел из карантина, получив отрицательный результат теста.
Саммит Украина – ЕС: о чем будут говорить