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Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 02:35
Самолет Антонов потерпел крушение в Судане, много жертв

Самолет Антонов потерпел крушение в Судане, много жертв (5 новостей)

«На западе Судана в Эль-Генейне 2 января потерпел крушение военный самолет Антонов. По последним данным погибли все 15 человек, которые…»

В четверг, 2 января в Судане потерпел крушение военный транспортный самолет Антонов-12, на борту которого находились 18 человек. Об этом сообщили силовики, передает Reuters.

Авиакатастрофа произошла через пять минут после того, как самолет вылетел из аэропорта Эль-Генейны в Западном Дарфуре (штат Судана). На борту судна были 18 человек – семеро членов экипажа, трое судей, и восемь других граждан, четверо из которых были дети.

Причина аварии выясняется.

Отмечается, что в Эль-Генейне, столице Западного Дарфура, недалеко от границы Судана с Чадом, в последние дни происходили смертельные столкновения между этническими группами.

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В связи с этим власти отправили в силовиков на место конфликта.

Обновлено в 01:32 Авиакатастрофа произошла через пять минут после того, как самолет вылетел из аэропорта Эль-Генейны в Западном Дарфуре (штат Судана). На борту судна были 18 человек – семеро членов экипажа, трое судей, и восемь других граждан, четверо из которых были дети.

Обновлено в 02:35 На западе Судана в Эль-Генейне 2 января потерпел крушение военный самолет "Антонов".

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Апостроф Апостроф  ·  02.01.20, 22:46 На западе Судана в Эль-Генейне 2 января потерпел крушение военный самолет "Антонов". По последним данным погибли все 15 человек, которые находились на борту.
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  02.01.20, 22:49   В Судане потерпел крушение военный самолет Антонов, в результате чего жертвами стали 15 человек, пишет в чеверг, 2 января, Reuters.   Авиакатастрофа произошла в столице Западного Дарфура, где в последние…
Главред Главред  ·  02.01.20, 23:59 В Судане 2 января потерпел крушение военный самолет Антонов, в результате авиакатастрофы погибло 18 человек. Как сообщает Reuters, авария произошла в столице Западного Дарфура, где в последние дни зафиксировали...
Facenews Facenews  ·  03.01.20, 02:35 На западе Судана в Эль-Генейне 2 января потерпел крушение военный самолет "Антонов". По последним данным погибли все 15 человек, которые находились на борту.Про катастрофу сообщило агентство Reuters со…
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