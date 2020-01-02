Самолет Антонов потерпел крушение в Судане, много жертв (5 новостей) «На западе Судана в Эль-Генейне 2 января потерпел крушение военный самолет Антонов. По последним данным погибли все 15 человек, которые…»

В четверг, 2 января в Судане потерпел крушение военный транспортный самолет Антонов-12, на борту которого находились 18 человек. Об этом сообщили силовики, передает Reuters.

Авиакатастрофа произошла через пять минут после того, как самолет вылетел из аэропорта Эль-Генейны в Западном Дарфуре (штат Судана). На борту судна были 18 человек – семеро членов экипажа, трое судей, и восемь других граждан, четверо из которых были дети.

Причина аварии выясняется.

Отмечается, что в Эль-Генейне, столице Западного Дарфура, недалеко от границы Судана с Чадом, в последние дни происходили смертельные столкновения между этническими группами.

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В связи с этим власти отправили в силовиков на место конфликта.

Обновлено в 01:32 Авиакатастрофа произошла через пять минут после того, как самолет вылетел из аэропорта Эль-Генейны в Западном Дарфуре (штат Судана). На борту судна были 18 человек – семеро членов экипажа, трое судей, и восемь других граждан, четверо из которых были дети.

Обновлено в 02:35 На западе Судана в Эль-Генейне 2 января потерпел крушение военный самолет "Антонов".