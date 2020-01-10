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ИА Українські Новини ИА Українські Новини · · Обновлено в 13:19
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Самолет МАУ могли сбить с базы Ирана – Bellingcat

Самолет МАУ могли сбить с базы Ирана – Bellingcat (6 новостей)

«Упоминание о катастрофе, в которой погибли 290 человек, прозвучало за два дня до крушения самолета МАУ»

Ракета, которая могла сбить самолет авиакомпании МАУ в Иране, вероятно, была выпущена из секретной иранской военной базы IRSG. Об этом сообщил один из расследователей группы Bellingcat Кристо Грозев на странице в Twitter. Он попытался вычислить возможное место запуска ракеты, которой, предположител

Обновлено в 13:19 Почему западные лидеры должны были делать то, что обязан был сделать, но не сделал президент Украины? А не сделал он потому, что выглядит, что его настоятельно просили этого не говорить неназванные российские переговорщики в Омане. И да, имея доказательства иранской и российской причастности, западные спецслужбы не могут быть не в курсе всего происходившего 8 января в Омане. Это для понимания.

ФОТО К НОВОСТИ: «Самолет МАУ могли сбить с базы Ирана – Bellingcat»
Фото Самолет МАУ могли сбить с базы Ирана – Bellingcat
Фото Президент Ирана напомнил США про сбитый ими пассажирский самолет накануне авиакатастрофы под Тегераном
Фото Ракета, сбившая самолет МАУ, могла вылететь с базы Ирана, - Bellingcat
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ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  10.01.20, 07:40 Ракета, которая могла сбить пассажирский лайнер авиакомпании МАУ в Иране, возможно, была выпущена с секретной иранской военной базы IRSG.
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  10.01.20, 09:26 Ракета, которая могла сбить самолет Боинг украинской авиакомпании МАУ в Иране, вероятно, была выпущена из секретной иранской военной базы IRSG. Об этом накануне сообщил один из расследователей группы…
ТСН ТСН  ·  10.01.20, 11:41 Упоминание о катастрофе, в которой погибли 290 человек, прозвучало за два дня до крушения самолета МАУ.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Гордон Гордон  ·  10.01.20, 13:19 Отказ признать очевидное в катастрофе с самолетом МАУ может быть прямо связан с многочасовой неизвестностью, где был президент Украины Владимир Зеленский 8 января, отметил глава общественной организации…
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Самолет МАУ могли сбить с базы Ирана – Bellingcat

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