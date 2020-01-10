Самолет МАУ могли сбить с базы Ирана – Bellingcat (6 новостей) «Упоминание о катастрофе, в которой погибли 290 человек, прозвучало за два дня до крушения самолета МАУ»

Ракета, которая могла сбить самолет авиакомпании МАУ в Иране, вероятно, была выпущена из секретной иранской военной базы IRSG. Об этом сообщил один из расследователей группы Bellingcat Кристо Грозев на странице в Twitter. Он попытался вычислить возможное место запуска ракеты, которой, предположител

Обновлено в 13:19 Почему западные лидеры должны были делать то, что обязан был сделать, но не сделал президент Украины? А не сделал он потому, что выглядит, что его настоятельно просили этого не говорить неназванные российские переговорщики в Омане. И да, имея доказательства иранской и российской причастности, западные спецслужбы не могут быть не в курсе всего происходившего 8 января в Омане. Это для понимания.