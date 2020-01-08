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Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 00:26
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Самолет Минобороны Украины с экспертами вылетел в Иран

Самолет Минобороны Украины с экспертами вылетел в Иран (6 новостей)

«Самолет Министерства обороны Украины с группой экспертов вылетел в Иран, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов»

В Иран 9 января полетит делегация украинских экспертов по авиационной безопасности. В ее составе будет эксперт по взрывотехнике, который работал в следственной комиссии по делу сбитого МН17.

О делегации, которая готовится вылететь в Иран, сообщил главный редактор сайта "Цензор.нет" Юрий Бутусов.

В ее составе будет эксперт по взрывотехнике, который работал в международной следственной комиссии по делу о сбитом зенитной ракетой Boeing МН17, – отметил журналист.

По его словам, украинская комиссия едет, чтобы получить:

  • исчерпывающие ответы на все вопросы, связанные с причинами авиакатастрофы;

  • доступ к записям переговоров диспетчеров с самолетом;

  • а также записи радара управления воздушным движением.

    • Бутусов обратил внимание на некоторые неточности. В частности, версию технических неполадок. Самолет потерял управление и начал падать на высоте 3600 метров.

    "Если версия технической неисправности правильная, то Иран мог бы сразу предоставить запись переговоров экипажа с диспетчером центра управления полетами", – написал Бутусов.

    А также добавил, что в этом случае экипаж успел бы предупредить о проблемах. На такой высоте роковое столкновение с птицами или с дроном невозможно. При этом, по словам Бутусова, взрыв бомбы или зенитной ракеты может оборвать связь мгновенно.

    Непонятно и то, почему Иран сразу отказался передать черные ящики производителю самолета.

    "Если бы власти Ирана хотели бы умышленно скрыть свою причастность к уничтожению самолета, то черные ящики они бы просто уничтожили и сообщили о невозможности восстановить информацию", – добавил журналист.

    Ранее Владимир Зеленский сообщил, что самолет со специалистами экспертной и поисково-спасательной групп вечером 8 января вылетит в Иран.

    Австралийский авиаэксперт Джефри Томас заявил, что в кабине пилота самолета мог произойти взрыв. Предварительная причина аварии – техническая неисправность двигателя. Окончательную озвучат после решения специальной комиссии. Подробно об авиакатастрофе читайте здесь.

    Обновлено в 00:14 "Самолет Министерства обороны Украины с группой экспертов вылетел в Иран", - заявил он.

    Обновлено в 00:26 "Главным в расследовании является государство, в котором произошла катастрофа. Именно оно образует независимую комиссию по расследованию. Она также оперативно должна сообщить о катастрофе государству, где было зарегистрировано судно, государство-оператору (в обоих последних случаях это Украина), государство, где воздушное судно было спроектировано/изготовлено, а также Международной организации гражданской авиации", добавил Макеев.

    ФОТО К НОВОСТИ: «Самолет Минобороны Украины с экспертами вылетел в Иран»
    Фото Самолет Минобороны Украины с экспертами вылетел в Иран
    Фото Самолет Минобороны с экспертами вылетел в Иран
    Фото Главной страной в расследовании катастрофы самолета МАУ является Иран - МИД Украины
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