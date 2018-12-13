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Украина
Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 22:20
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Самолет Порошенко везет военный груз от НАТО – СМИ

Самолет Порошенко везет военный груз от НАТО – СМИ (4 новости)

«Североатлантический альянс завершил передачу Украине военного оборудования во время визита президента Петра Порошенко»

НАТО завершило передачу Украине военного оборудования. Последнюю партию передали в четверг, 13 декабря, во время визита президента Петра Порошенко в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, сообщает Европейская правда со ссылкой на источник, знакомого с подробностями поставки.

Ранее в четверг генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с Порошенко в Брюсселе пообещал, что Альянс вскоре передаст оборудование для защищенной связи для нужд ВСУ. Как выяснилось, обещание генсека было выполнено в тот же день.

Представитель Украины при НАТО Вадим Пристайко в коротком комментарии изданию подтвердил факт поставки. "Да, проект по поставкам уже завершен", - заявил он.

В Североатлантическом альянсе не стали официально комментировать дату поставки, но сообщили журналистам несколько деталей о составляющих этого пакета помощи.

Дипломаты показали, как военное оборудование НАТО грузили на самолет Порошенко
Дипломаты показали, как военное оборудование НАТО грузили на самолет Порошенко

"Коммуникационное оборудование, о котором сказал генсек, профинансировано через трастовый фонд НАТО "C4" (Command, Control, Communications and Computers). Мы передаем Вооруженным силам Украины устройства закодированной радиосвязи и портативные GPS-трекеры", - заявил чиновник Альянса.

Ключевое значение в этом пакете помощи имеют защищенные радиостанции, о которых упомянул Столенберг. Они не только обеспечивают защищенную связь, но также устойчивы к "глушилкам", которые используют россияне на линии соприкосновения на Донбассе, пояснил источник в Альянсе.

Другой собеседник издания сообщил, что груз должен прибыть в Украину уже сегодня - для его оперативной поставки украинской стороне был задействован самолет государственной авиакомпании Украина. Сегодня в Брюсселе находился только один такой самолет, перевозивший официальную украинскую делегацию. Таким образом, президент Порошенко после завершения визита в буквальном смысле должен привезти в Украину военный груз от НАТО.

Обновлено в 22:20 Североатлантический альянс завершил передачу Украине военного оборудования во время визита президента Петра Порошенко.

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Хвиля Хвиля  ·  13.12.18, 21:36 Североатлантический альянс завершил передачу Украине военного оборудования во время визита президента Петра Порошенко. Об этом стало известно Европейской правде от источника, знакомого с подробностями…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  13.12.18, 22:20 Североатлантический альянс завершил передачу Украине военного оборудования во время визита президента Петра Порошенко.
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