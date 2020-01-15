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Gazeta.ua Gazeta.ua · · Обновлено в 12:10
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Самолет сбросил авиатопливо над несколькими школами в США: десятки пострадавших – видео

Самолет сбросил авиатопливо над несколькими школами в США: десятки пострадавших – видео (8 новостей и 2 видео)

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В США коммерческий самолет авиакомпании Delta во время аварийной ситуации сбросил реактивное топливо над школьными кварталами.

Пострадали 60 человек, большинство из которых дети, пишет CNN.

Инцидент произошел около полудня по местному времени в городке Кудахи, штат Калифорния. Самолет направлялся в Шанхай. После взлета из международного аэропорта Лос-Анджелеса возникла проблема с двигателем, которая требовала скорейшего возвращения в аэропорт вылета. Поэтому сбросил топливо в районе, где расположены 5 начальных и одна средняя школы.

"Самолет благополучно приземлился после выброса топлива. Это было нужно в рамках обычной процедуры для достижения безопасного посадочного веса", - заявили в авиакомпании.

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Распоряжений местных властей об эвакуации не поступало. По словам спасателей, все пострадавшие получили легкие повреждения, не требующие госпитализации.

На видео, снятом очевидцами, видно, как из крыльев авиалайнера, что пролетал на небольшой высоте, распыляется вещество светлого цвета. По словам пострадавших, в воздухе появился запах авиационного топлива, который разъедал глаза.

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ФОТО К НОВОСТИ: «Самолет сбросил авиатопливо над несколькими школами в США: десятки пострадавших – видео»
Фото Самолет сбросил топливо над школами: много пострадавших
Фото В США самолет сбросил топливо над школьным кварталом: есть пострадавшие
Фото В США из-за сброса топлива из самолета пострадали 60 человек
Фото Новое ЧП с самолетом: лайнер сбросил топливо прямо на школьный квартал
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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  15.01.20, 12:10 Народный депутат от "Оппозиционного платформы - За жизнь" и кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук заявил, что на борту самолета, которым он пользуется, с Омана в Москву летела семья его…
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