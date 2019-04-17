Самолет упал на дома, есть погибшие (5 новостей) «По меньшей мере шесть человек, в том числе пилот, погибли в результате крушения небольшого самолета в Чили. Об этом сообщает…»

В чилийском городе Пуэрто Монт в среду, 16 апреля, на два жилых дома упал самолет, взлетевший с расположенного рядом аэропорта Ла Палома. Об этом сообщает телеканал 24 Horas.

В результате погибли пилот и пять пассажиров самолета, проинформировал глава региона Лос Лагос Гарри Юргенсен.

Чиновник отметил, что четверо погибших – мужчины, двое – женщины. Он не исключил, что количество погибших может вырасти. По имеющимся данным, в одноэтажных домах, на которые упал самолет, людей не было.

Известно, что британский двухмоторный легкий самолет Britten-Norman Islander разбился через несколько минут после взлета, он выполнял рейс в Чайтен, расположенный в том же регионе Лос Лагос.

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⭕ AMPLIADO | Información preliminar da cuenta que el avión habría salido minutos antes del accidente desde el aeródromo La Paloma. https://t.co/mi3yDUstrf pic.twitter.com/EC4Dro20X9

— 24 Horas (@24HorasTVN) 16 апреля 2019 г. Самолет и вертолет столкнулись в Непале

Ранее сообщалось, что в США самолет рухнул на школьный стадион. Авария произошла вечером, когда детей в школе не было. В результате падения выжили два человека. Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet