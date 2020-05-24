Самолеты НАТО за прошлый год 290 раз перехватывали российские самолеты в воздушном пространстве Европы (5 новостей) «Активність російських військових літаків в Чорному морі та інших частинах Європи зросла з 2014 року»

В Северо-Атлантическом альянсе сообщили, что в 2019 году самолеты НАТО перехватывали российские самолеты в европейском воздушном пространстве почти 300 раз. Активность российских военных самолетов в Черном море возросла с 2014 года.

Об этом "Радио Свобода" рассказал не названный чиновник Альянса.

В течение последней недели пять самолетов НАТО от трех членов Черноморского альянса - Болгарии, Румынии и Турции - отправились на перехват двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-22 и двух самолетов-истребителей Су-27, которые приблизились к совместного воздушному пространству трех стран в западной части Черного моря

"В 2019-м союзные самолеты поднимались в небо 290 раз, чтобы сопровождать или перекрывать российские военные самолеты по всей Европе", - сказал он

РБК-Украина писало, что Североамериканское командование аэрокосмической обороны (NORAD) перехватило два российских самолета морской разведки возле Аляски.

Ранее Генеральный секретарь...

Обновлено в 06:39 Активність російських військових літаків в Чорному морі та інших частинах Європи зросла з 2014 року

Обновлено в 07:24 В частности, на предыдущей неделе пять самолетов НАТО от трех членов Черноморского альянса - Болгарии, Румынии и Турции - отправились на перехват двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-22 и двух самолетов-истребителей Су-27, которые приблизились к совместного воздушному пространству трех стран в западной части Черного моря.