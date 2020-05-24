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РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 07:24
· НАТО · Самолет · Военные · Черное море · Море
Самолеты НАТО за прошлый год 290 раз перехватывали российские самолеты в воздушном пространстве Европы

Самолеты НАТО за прошлый год 290 раз перехватывали российские самолеты в воздушном пространстве Европы (5 новостей)

«Активність російських військових літаків в Чорному морі та інших частинах Європи зросла з 2014 року»

В Северо-Атлантическом альянсе сообщили, что в 2019 году самолеты НАТО перехватывали российские самолеты в европейском воздушном пространстве почти 300 раз. Активность российских военных самолетов в Черном море возросла с 2014 года.

Об этом "Радио Свобода" рассказал не названный чиновник Альянса.

В течение последней недели пять самолетов НАТО от трех членов Черноморского альянса - Болгарии, Румынии и Турции - отправились на перехват двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-22 и двух самолетов-истребителей Су-27, которые приблизились к совместного воздушному пространству трех стран в западной части Черного моря

"В 2019-м союзные самолеты поднимались в небо 290 раз, чтобы сопровождать или перекрывать российские военные самолеты по всей Европе", - сказал он

РБК-Украина писало, что Североамериканское командование аэрокосмической обороны (NORAD) перехватило два российских самолета морской разведки возле Аляски.

Ранее Генеральный секретарь...

Обновлено в 06:39 Активність російських військових літаків в Чорному морі та інших частинах Європи зросла з 2014 року

Обновлено в 07:24 В частности, на предыдущей неделе пять самолетов НАТО от трех членов Черноморского альянса - Болгарии, Румынии и Турции - отправились на перехват двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-22 и двух самолетов-истребителей Су-27, которые приблизились к совместного воздушному пространству трех стран в западной части Черного моря.

ФОТО К НОВОСТИ: «Самолеты НАТО за прошлый год 290 раз перехватывали российские самолеты в воздушном пространстве Европы»
Фото Самолеты НАТО в прошлом году почти 300 раз перехватывали российские самолеты в воздушном пространстве Европы, - СМИ
Фото Самолеты НАТО перехватывали российские самолеты 300 раз за последний год
Фото Військові НАТО перехоплювали російські літаки 300 разів за останній рік
Фото В 2019 НАТО перехватывал российские самолеты почти 300 раз - СМИ
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  24.05.20, 01:34 В 2019 году самолеты Североатлантического альянса перехватывали российские самолеты в европейском воздушном пространстве почти 300 раз.
Канал 112 Канал 112  ·  24.05.20, 03:04 Чиновник НАТО, который пожелал не называть своего имени, сообщил Болгарской службе Радио Свобода что активность российских военных самолетов в Черном море и других частях Европы выросла с 2014 года. "В…
Главком Главком  ·  24.05.20, 06:39 Активність російських військових літаків в Чорному морі та інших частинах Європи зросла з 2014 року
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  24.05.20, 07:24 Самолеты Северо-Атлантического альянса в 2019 году перехватывали самолеты РФ в европейском воздушном пространстве 290 раз. Об этом со ссылкой на свой источник в НАТО сообщает Радио Свобода в воскресенье,…
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