"Самопомич" и ДемАльянс решили идти на выборы вместе

Партии «Самопомич» и ДемАльянс решили заключить соглашение о политическом союзе для участия в выборах. Об этом сообщает 9 октября пресс-служба «Самопомочи». «Осознавая риски, которые стоят перед страной, партии ДемАльянс и «Объединение „Самопомич“ приняли решение заключить соглашение о политическом союзе и совместно бороться за победу на президентских, парламентских и местных выборах », - говорится в сообщении. Партии также анонсировали пресс-конференцию 9 октября по этому поводу.

Обновлено в 15:52 Политические партии "Самопомич" и "Демократический альянс" подписали соглашение о сотрудничестве на будущих президентских, парламентских и местных выборах в Украине, а также поддержке кандидатуры главы "Самопомочи", мэра Львова Андрея Садового на выборах президента в 2019 году.

Обновлено в 15:56