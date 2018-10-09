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Капитал Капитал · · Обновлено в 15:56
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"Самопомич" и ДемАльянс решили идти на выборы вместе

"Самопомич" и ДемАльянс решили идти на выборы вместе (14 новостей)

«Политсилы решили создать временный союз»

Партии «Самопомич» и ДемАльянс решили заключить соглашение о политическом союзе для участия в выборах. Об этом сообщает 9 октября пресс-служба «Самопомочи». «Осознавая риски, которые стоят перед страной, партии ДемАльянс и «Объединение „Самопомич“ приняли решение заключить соглашение о политическом союзе и совместно бороться за победу на президентских, парламентских и местных выборах », - говорится в сообщении. Партии также анонсировали пресс-конференцию 9 октября по этому поводу.

Обновлено в 15:52 Политические партии "Самопомич" и "Демократический альянс" подписали соглашение о сотрудничестве на будущих президентских, парламентских и местных выборах в Украине, а также поддержке кандидатуры главы "Самопомочи", мэра Львова Андрея Садового на выборах президента в 2019 году.

Обновлено в 15:56

ФОТО К НОВОСТИ: «"Самопомич" и ДемАльянс решили идти на выборы вместе»
Фото "ДемАльянс" и "Самопомич" заключают политический союз в преддверии выборов
Фото "ДемАльянс" и "Самопомич" заключают политический союз в преддверии выборов
Фото "Самопоміч" и "ДемАльянс" заключили политический союз
Фото "Самопомич" и "Демальянс" объединяются перед выборами
Фото ''Самопоміч'' и ДемАльянс объявили об ''объединении''
Фото "Самопомощь" и ДемАльянс заключают соглашение о политическом союзе
Фото "Самопомич" и "ДемАльянс" подписали соглашение о сотрудничестве на выборах и поддержке кандидатуры Садового в президенты
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  09.10.18, 11:45 Политические партии "Демократический альянс" ("ДемАльянс") и "Объединение "Самопомич" приняли решение заключить соглашение о политическом союзе и совместно участвовать в предстоящих президентских, парламентских…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  09.10.18, 11:56 Политические партии "Демократический альянс" ("ДемАльянс") и "Объединение "Самопомич" приняли решение заключить соглашение о политическом союзе и совместно участвовать в предстоящих президентских, парламентских…
Украинская правда Украинская правда  ·  09.10.18, 12:24 Партии "Самопомич" и ДемАльянс решили заключить соглашение о политическом союзе для участия в выборах.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  09.10.18, 12:28 "Объединение "Самопомич" и партия "ДемАльянс" заявили об объединении усилий на предстоящих президентских и парламентских выборах.
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ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Depo.ua Depo.ua  ·  09.10.18, 12:48 Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на пресс-службу "Самопомочи" в Facebook. "В следующем году в Украине пройдут президентские и парламентские выборы. Страна стоит перед угрозой реванша. Коррупция и тотальная…
Гордон Гордон  ·  09.10.18, 12:53 Партии "Самопоміч" и "ДемАльянс" заявили, что намерены вместе бороться за победу на президентских, парламентских и местных выборах.Партии "Самопоміч" и "ДемАльянс" заключили соглашение о политическом…
ТСН ТСН  ·  09.10.18, 13:03 Партии совместно примут участие в выборах 2019 года.
Обозреватель Обозреватель  ·  09.10.18, 13:38 Политсилы решили создать временный союз
ForUm ForUm  ·  09.10.18, 15:11 Партии «Демократический альянс» и «Объединение «Самопомич» решили заключить соглашение о политическом союзе и совместно участвовать в будущих президентских, парламентских…
Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  09.10.18, 15:46 Партии "Самопомощь" и ДемАльянс решили заключить соглашение о политическом союзе для участия в выборах. Об этом сообщает 9 октября пресс-служба "Самопомочи"...
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  09.10.18, 15:52 Политические партии "Самопомич" и "Демократический альянс" подписали соглашение о сотрудничестве на будущих президентских, парламентских и местных выборах в Украине, а также поддержке кандидатуры главы…
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