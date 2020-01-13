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Голос.UA Голос.UA · · Обновлено в 23:12
· Новый год · Январь
Самые популярные гадания на старый Новый год

Самые популярные гадания на старый Новый год (6 новостей)

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В ночь с 13 на 14 января мы будет встречать Новый год по старому стилю. В ночь с 13 на 14 января принято ходить в гости к родственникам и друзьям. Хорошим тоном считается принести с собой любое праздничное блюдо. Канун Старого Нового года, который называют Васильевым вечером, в народе признавали самым удачным временем для предсказания будущего. Говорили, что все нагаданное в это время непременно сбудется. Существуют очень интересные способы гаданий на Старый Новый год, сообщают открытые источники в СМИ. В народе принято гадать на кольце, хлебе и крючке. Все эти вещи вместе с кусочками хлеба складывают в посудину, куда также кладут камешки, угольки, другие мелкиепредметы. Посудина накрывается полотенцем, после чего каждая девушка, не глядя, вытаскивает первую попавшуюся вещь (потом вытащенное вновь возвращают в посудину). Если барышня вытащит хлеб – муж будет богатый, если кольцо - красавец, если крючок – инвалид или бедняк. Есть также любопытное гадание на крупах, когда над банкой с любой крупой ладонью вниз держат левую руку. Сосредоточившись, барышня долдна задать интересующий ее вопрос. После этого она должга взять из банки горсть крупы и высыпать ее на стол, после чего надо пересчитать количество зерен. Если число зерен четное, это значает положительный ответ - «да», нечетное число означает отрицательный ответ - «нет». Гадание на именах прохожих: на улице нужно окликнуть первого встреченного мужчину и спросить его имя. Какое имя вы услышите, так и будут звать вашего будущего мужа. Гадать можно на золотой цепочке: когда все лягут спать, возьмите золотую цепочку, потрите ее между ладоней, подержите в правой руке, потрясите и бросьте на стол. Если увидите круг из цепочки, это значит, что ожидаются «замкнутые» неприятности; если полоса – везение; если узел – трудности и болезни; если треугольник – любовные успехи; если бант – свадьба; если змея – предательство; если сердце – любовь. Интересное гадание по книге: берется книга, и каждая девушка по очереди задает вопрос, а потом называет номер страницы и строчку (снизу или сверху), где содержится ответ. Ответ прочитывается в книге. Для гадания замечательно подходят произведения классиков. Ранее мы сообщали, где можно с размахом отметить Старый Новый год.

Обновлено в 23:01 14 января 2020 – праздник сразу и церковный, и светский. В этот день отмечаются одновременно православные праздники Обрезание Господне и свято Василя. К тому же и верующие, и люди неверующие гуляют...

Обновлено в 23:12 Музыкальная открытка — хороший подарок

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Телеграф Телеграф  ·  13.01.20, 15:32 Во время поздравления посевают (засевают) рожью или пшеницей на Старый Новый год, 14 января, утром.
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  13.01.20, 18:00 В ночь с 13 января на 14 в Украине существует традиция гадать на будущее. С помощью гаданий можно узнать каким будет следующий год, какие желания исполнятся и когда можно ожидать замужества. Українські…
Подробности Подробности  ·  13.01.20, 19:07 В ночь с 13 на 14 января украинцы будут праздновать Старый Новый год
Главред Главред  ·  13.01.20, 23:01 14 января 2020 – праздник сразу и церковный, и светский. В этот день отмечаются одновременно православные праздники Обрезание Господне и свято Василя. К тому же и верующие, и люди неверующие гуляют...
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Факты Факты  ·  13.01.20, 23:12 Музыкальная открытка — хороший подарок
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