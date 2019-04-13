Самый большой самолет в мире совершил первый полет в США: фото и видео (7 новостей и 2 видео) «13 апреля в США прошел первый полет крупнейшего в мире самолета Stratolaunch»

Американская компания Stratolaunch Systems провела первые летные испытания крупнейшего в мире самолета Stratolaunch. Об этом сообщили фотожурналисты Мэтт Хартман и Джек Бейер, который опубликовали видео и снимки с места событий в субботу, 13 апреля.

"Stratolaunch удалось совершить первый полет", – написал Хартман в своем Twitter. По его словам, полет состоялся над пустыней Мохаве в Калифорнии.

В свою очередь Stratolaunch Systems не анонсировала испытания. На сайте и в Twitter компании пока нет сведений об этом полете.

Cмотрите фотогалерею: Крупнейший в мире самолет совершил первый полет

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The world’s largest airplane takes flight! @Stratolaunch @NASASpaceflight #stratolaunch pic.twitter.com/jmLs3mpztn

— Jack Beyer (@thejackbeyer) 13 апреля 2019 г.

Low approach! #stratolaunch @Stratolaunch @NASASpaceflight pic.twitter.com/HxeUmuxsGX

— Jack Beyer (@thejackbeyer) 13 апреля 2019 г.

Stratolaunch создан как воздушная платформа для запуска ракет-носителей Pegasus XL, предназначенных для вывода спутников на орбиту. Предполагается, что на первом этапе самолет будет нести одну ракету, в дальнейшем – до трех ракет, закрепленных в нижней части фюзеляжа.

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Обновлено в 23:49 13 апреля в США прошел первый полет крупнейшего в мире самолета Stratolaunch.

Обновлено в 01:17 Согласно сайту компании, Stratolaunch состоит из двух 73-метровых фюзеляжей, соединенных общим крылом длиной 117 м. Самолет оснащен шестью двигателями производства Pratt&Whitney. Масса составляет 250 т, с полной нагрузкой — около 590 т. Движение по взлетно-посадочной полосе обеспечивает 28-колесное шасси, длительность полета без дозаправки — до 10 часов.