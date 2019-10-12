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УНН УНН · · Обновлено в 12:50
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«Самый сильный за 60 лет»: в Японии ожидают супертайфун

«Самый сильный за 60 лет»: в Японии ожидают супертайфун (14 новостей и 2 видео)

«Пятеро человек получили ранения»

Японское метеорологическое управление предупреждает, что тайфун “Хагибис” вызовет в Токио порывы шквального ветра скоростью 65 м/с и выше. Более 15 млн человек готовятся к эвакуации.

Тайфун “Хагибис”, который местные метеорологи сравнивают с тайфуном “Ида”, унесшим в 1958 году жизни более 1,2 тысяч жителей Японии, в настоящее время движется по направлению к японской столице. Метеорологи прогнозируют выпадение рекордных осадков и угрозу возникновения оползней и разливов рек. Непогода также стала причиной полной остановки железнодорожного сообщения в Токио, включая движение высокоскоростных поездов “синкансен”. Из-за тайфуна в Токио закрыты большинство магазинов, ресторанов и аптек, включая круглосуточные. Полностью приостановили работу два столичных аэропорта — Ханэда и Нарита. Это касается вылета и прилета как внутренних, так и международных рейсов.

Железнодорожное сообщение и движение метро в Токио также полностью приостановлено, а сами станции закрыты из-за угрозы затопления. Большинство ресторанов и аптек, а также магазинов, включая круглосуточные, закрыты.

Как писал УНН, Япония объявила высшую степень угрозы в связи с тайфуном “Хагибис”.

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Обновлено в 12:50 Рекомендации эвакуироваться получили 4,2 млн жителей Японии.

ФОТО К НОВОСТИ: ««Самый сильный за 60 лет»: в Японии ожидают супертайфун»
Фото Тайфун Хагибис в Японии: один человек погиб и миллионы готовятся к эвакуации
Фото На Японию обрушился сверхмощный тайфун
Фото «Самый сильный за 60 лет»: в Японии ожидают супертайфун
Фото Япония встретила один из самых мощных тайфунов за 50 лет. "Хагібіс" уже начал забирать жизни людей
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Фото Тайфун "Хагибис" бушует в Японии, есть погибший (Видео)
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