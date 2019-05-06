Меган Маркл и принц Гарри сразу заявили, что не будут позировать с малышом в первые часы его жизни на пороге больницы, как это было в случае с Кейт Миддлтон, принцем Уильямом и их тремя детьми.

Как ранее сообщал Scotch, Меган родила сына сегодня рано утром и в данный момент находится в коттедже Фрогмор вместе с Гарри и мамой Дорией. Но к журналистам все же вышел счастливый отец - прямо во дворе своего особняка, на фоне конюшен, принц Гарри дал первое интервью телеканалу Sky News.

«Это самый невероятный опыт, который я когда-либо мог себе представить. Как женщины делают это... Это за гранью моего понимания. Но мы оба невероятно счастливы и благодарны всем, кто нас поддерживал! Мы уже думаем по поводу имени. Малыш родился позже срока, так что у нас было время подумать об этом, но все же это следующий шаг. С вами мы увидимся, думаю, в ближайшие два дня, как и планировалось, всей семьей. Каждый сможет увидеть нашего малыша», - говорит Гарри в ролике.

Между тем стало известно, что в Англии после родов Меган Маркл оставаться не планирует. В планах у звезды вместе с мужем и новорожденным перебраться в Калифорнию. Об этом рассказал близкий друг бывшей звезды Голливуда.

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Обновлено в 20:07 Принц Гарри и Меган Маркл впервые стали родителями в 5:26 утра 6 мая. Новорожденный мальчик стал седьмым в британской линии престолонаследия.

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