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Главком Главком · · Обновлено в 20:27
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Самый удивительный опыт: принц Гарри впервые прокомментировал рождение сына

Самый удивительный опыт: принц Гарри впервые прокомментировал рождение сына (15 новостей и 1 видео)

«Малыш появился на свет утром 6 мая»

Меган Маркл и принц Гарри сразу заявили, что не будут позировать с малышом в первые часы его жизни на пороге больницы, как это было в случае с Кейт Миддлтон, принцем Уильямом и их тремя детьми.

Как ранее сообщал Scotch, Меган родила сына сегодня рано утром и в данный момент находится в коттедже Фрогмор вместе с Гарри и мамой Дорией. Но к журналистам все же вышел счастливый отец - прямо во дворе своего особняка, на фоне конюшен, принц Гарри дал первое интервью телеканалу Sky News.

«Это самый невероятный опыт, который я когда-либо мог себе представить. Как женщины делают это... Это за гранью моего понимания. Но мы оба невероятно счастливы и благодарны всем, кто нас поддерживал! Мы уже думаем по поводу имени. Малыш родился позже срока, так что у нас было время подумать об этом, но все же это следующий шаг. С вами мы увидимся, думаю, в ближайшие два дня, как и планировалось, всей семьей. Каждый сможет увидеть нашего малыша», - говорит Гарри в ролике.

Между тем стало известно, что в Англии после родов Меган Маркл оставаться не планирует. В планах у звезды вместе с мужем и новорожденным перебраться в Калифорнию. Об этом рассказал близкий друг бывшей звезды Голливуда.

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Обновлено в 20:07 Принц Гарри и Меган Маркл впервые стали родителями в 5:26 утра 6 мая. Новорожденный мальчик стал седьмым в британской линии престолонаследия.

Обновлено в 20:27 Герцог Сессекский поделился эмоциями от рождения первенца

ФОТО К НОВОСТИ: «Самый удивительный опыт: принц Гарри впервые прокомментировал рождение сына»
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Телеканал 24 Телеканал 24  ·  06.05.19, 17:08 Принц Гарри и Меган Маркл впервые стали родителями! Их сын родился утром 6 мая. Счастливый отец не сдержал эмоции от радости и дал первый комментарий после родов его жены. Видеообращение принца Гарри…
ТСН ТСН  ·  06.05.19, 17:17 У герцогов Сассекских родился мальчик.
Канал 112 Канал 112  ·  06.05.19, 17:26 Жена принца Гарри, Меган Маркл сегодня родила сына.  Принц Гарри во время общения с прессой сказал, что он очень взволнован и горд за жену. Об имени ребенка они еще думают.
Главред Главред  ·  06.05.19, 18:07 Меган Маркл и принц Гарри впервые стали родителями / Reuters Принц Гарри впервые прокомментировал роды своей жены Меган Маркл, которая накануне подарила ему первенца. В видеообращении, обнародованном...
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  06.05.19, 18:22 Принц Гарри и Меган Маркл впервые стали родителями в 5:26 утра 6 мая. Новорожденный мальчик стал седьмым в британской линии престолонаследия. С Меган на родах присутствовал также ее муж принц Гарри. По…
РБК Украина РБК Украина  ·  06.05.19, 18:25 Меган Маркл и принц Гарри стали родителями в понедельник, 6 мая. Мальчик родился здоровым, весом в 3 килограмма 300 грамм, в 5 часов 26 минут. Через несколько часов счастливый отец, который присутствовал…
Факты Факты  ·  06.05.19, 18:38 Малыш появился на свет утром 6 мая
MIGnews MIGnews  ·  06.05.19, 18:46 Принц Гарри также сообщил, когда общественность сможет увидеть сына пары.
АТН АТН  ·  06.05.19, 18:53 Герцогиня Сассекская Меган Маркл родила первенца. Об этом сообщает Кенсингтонский дворец. У монаршей четы появился на свет мальчик.
20 минут Украина 20 минут Украина  ·  06.05.19, 19:18 У британского принца Гарри и его жены Меган Маркл родился первый ребенок — сын.
РБК Украина РБК Украина  ·  06.05.19, 19:20 Посольство Украины в Великобритании поздравило принца Гарри и Меган Маркл, которые получили после свадьбы титулы герцогини и герцога Сассекских,  с рождением сына. Об этом сообщает пресс-служба посольства…
РБК Украина РБК Украина  ·  06.05.19, 19:38 Меган Маркл родила сына в больнице Виндзора. Известно, что во время появления малыша на свет рядом с Меган был принц Гарри. Имя первенца счастливые родители пока держат в тайне. Тем временем во всем мире…
Телеграф Телеграф  ·  06.05.19, 20:07 Принц Гарри и Меган Маркл впервые стали родителями в 5:26 утра 6 мая. Новорожденный мальчик стал седьмым в британской линии престолонаследия.
Обозреватель Обозреватель  ·  06.05.19, 20:27 Герцог Сессекский поделился эмоциями от рождения первенца
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