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Finance Finance · · Обновлено в 14:00
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Санкции США не смогут остановить строительство "Северного потока 2" - Bloomberg

Санкции США не смогут остановить строительство "Северного потока 2" - Bloomberg (8 новостей)

«Завершить строительство российского газопровода в обход Украины планировалось в конце 2019 года»

Дочерняя компания Газпрома Nord Stream 2 AG подала заявку на строительство трубопровода в обход Украины – «Северного потока-2» – в течение зимы-весны 2020 года.

Об этом сообщил представитель компании-разработчика газопровода Nord Stream 2 AG агентству dpa. Отмечается, что заявку должно рассмотреть Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии Германии 16 декабря. Это ведомство должно принять разрешение продолжить строительство «Северного потока-2» в водах Германии. Необходимость предоставления этого разрешения связана с тем, что Дания долгое время блокировала строительство российского морского трубопровода в своих водах. Соответствующее разрешение эта страна предоставила лишь в конце октября 2019 года. Газпром ожидал завершить «Северный поток-2» до конца 2019 года. Это дало бы России возможность запустить этот трубопровод уже с начала 2020 года и отказаться от услуг транзита газа через газотранспортную систему Украины. Договор о транзите газа между Украиной и Россией, который обязывает Газпром поставлять свой газ в Европу через Украину, заканчивается 31 декабря 2019 года, а уже 1 января 2020 года с 10:00 утра транзит газа через Украину может прерваться. ГТС Украины устроена так, что прекращение транзита из России может повлечь некоторые проблемы с поставками газа в отдельных украинских населенных пунктах. Украина не покупает газ у Газпрома с 2015 года, однако купленный у европейских компаний газ поступает именно из России. Из-за этого прекращение транзита может негативно сказаться на возможностях Украины импортировать газ, а также на цене газа. Кроме этого, транзит российского газа приносит Украине около 3 миллиардов долларов дохода ежегодно.

Обновлено в 13:53 У Госдепа и Минфина США будет 60 дней на подготовку санкционного списка. У фигурантов будет еще 30 дней, чтобы принять решение об участии в строительстве газопровода. 

Нафтогаз и Газпром проводят переговоры в Вене
Нафтогаз и Газпром проводят переговоры в Вене

Обновлено в 14:00 В то же время, по данным агентства, у Госдепартамента и Минфина США будет 60 дней, чтобы подготовить списки. Затем еще 30 дней будет дано фигурантам списка, чтобы принять решение о дальнейшем участии в проектах.

ФОТО К НОВОСТИ: «Санкции США не смогут остановить строительство "Северного потока 2" - Bloomberg»
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Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  16.12.19, 13:53 У Госдепа и Минфина США будет 60 дней на подготовку санкционного списка. У фигурантов будет еще 30 дней, чтобы принять решение об участии в строительстве газопровода. 
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  16.12.19, 14:00 Американские санкции против проекта Северный поток-2 смогут лишь затормозить, но не остановить строительство газопровода, пишет агентство Bloomberg. В частности, санкционный режим планируется распространить…
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