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РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 05:56
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Санкции США за "Северный поток - 2" вступили в силу

Санкции США за "Северный поток - 2" вступили в силу (7 новостей)

«Дональд Трамп подписал оборонный бюджет США»

Президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет страны на 2020 финансовый год, в котором предусмотрена военная помощь для Украины в сумме 300 млн долларов. Об этом пишет The Hill.

В рамках военной помощи Украине включены поставки крылатых ракет для системы береговой обороны и противокорабельных ракет. Сумма помощи оказалась больше на 50 млн долларов предыдущего оборонного бюджета.

Также этот бюджет обязывает администрацию ввести санкции в отношении России по нескольким пунктам. В частности, санкции вводятся в отношении газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Также санкции включают "Акт о защите гражданского населения Сирии" (CAESAR Syria Civilian Protection Act) - он предполагает введение рестрикций "за поддержку сирийских правительственных сил в ходе гражданской войны".

Также продлено эмбарго на прямое сотрудничество с Москвой в военной области, и запрещается признавать аннексию Крыма.

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В целом оборонный бюджет США составляет 738 млрд долларов - это больше предыдущего на 3,1% больше. Так, Пентагон получит 635 млрд долларов. На продолжение военных операций в Афганистане, Сирии, Йемене и противодействие террористам в других странах выделяется 71,5 млрд долларов.

На боеготовность ядерного оружия и его модернизацию предусмотрена сумма в 31,5 млрд долларов.

Пентагону кроме того запрещено сокращать численность своего контингента в Южной Корее до уровня менее 28,5 тыс. человек, если министр обороны того не потребует.

Обновлено в 05:29 Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 финансовый год

Обновлено в 05:56 Дональд Трамп подписал оборонный бюджет США.

ФОТО К НОВОСТИ: «Санкции США за "Северный поток - 2" вступили в силу»
Фото Трамп подписал военный бюджет США с помощью для Украины и санкциями против РФ
Фото Трамп подписал оборонный бюджет США
Фото Трамп подписал оборонный бюджет, предусматривающий военную помощь Украине
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Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  21.12.19, 04:33   Президент США Дональд Трамп в пятницу, 20 декабря, подписал оборонный бюджет на 2020 финансовый год (начался 1 октября), который предусматривает введение санкций в отношении России, в частности, против операторов…
УНН УНН  ·  21.12.19, 04:47 Президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет страны на 2020 финансовый год. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Hill.В рамках военной помощи Украине в сумме 300 млн долларов включены поставки…
Факты Факты  ·  21.12.19, 04:51 На военную помощь Украине предполагается выделить $ 300 млн, что на $ 50 млн больше, чем годом ранее
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Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  21.12.19, 05:29 Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 финансовый год
Телеграф Телеграф  ·  21.12.19, 05:56 Дональд Трамп подписал оборонный бюджет США.
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