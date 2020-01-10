Сантехник обнаружил тела трех мужчин в жилом доме на столичной Оболони, - полиция. ФОТО

В Оболонском районе Киева в подвале жилого дома нашли тела трех мужчин.

В настоящее время полиция устанавливает причины смерти, передает FaceNews.ua."Полиция устанавливает обстоятельства смерти трех мужчин на столичной Оболони. Тела неизвестных обнаружил сантехник, который пришел в подвал жилого дома для проведения ремонтных работ", - говорится в сообщении пресс-службы полиции Киева.По информации полиции, сообщение об обнаружении тел в подвале дома на улице Маршала Малиновского поступило около 11:30. На месте происшествия правоохранители провели первоочередные следственные действия."По предварительным данным судебно-медицинского эксперта, который осматривал тела умерших на месте происшествия, признаков насильственной смерти не обнаружено. Окончательные причины смерти мужчин установит судебно-медицинская экспертиза", - говорится в сообщении.Сейчас собранные материалы по данному факту зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений граждан Оболонского управления полиции. Проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая квалификация этого события.