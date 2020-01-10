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Сантехник обнаружил тела трех мужчин в жилом доме на столичной Оболони, - полиция. ФОТО

Сантехник обнаружил тела трех мужчин в жилом доме на столичной Оболони, - полиция. ФОТО (10 новостей)

«Признаков насильственной смерти не обнаружено»

В Оболонском районе Киева в подвале жилого дома нашли тела трех мужчин.

В настоящее время полиция устанавливает причины смерти, передает FaceNews.ua."Полиция устанавливает обстоятельства смерти трех мужчин на столичной Оболони. Тела неизвестных обнаружил сантехник, который пришел в подвал жилого дома для проведения ремонтных работ", - говорится в сообщении пресс-службы полиции Киева.По информации полиции, сообщение об обнаружении тел в подвале дома на улице Маршала Малиновского поступило около 11:30. На месте происшествия правоохранители провели первоочередные следственные действия."По предварительным данным судебно-медицинского эксперта, который осматривал тела умерших на месте происшествия, признаков насильственной смерти не обнаружено. Окончательные причины смерти мужчин установит судебно-медицинская экспертиза", - говорится в сообщении.Сейчас собранные материалы по данному факту зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений граждан Оболонского управления полиции. Проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая квалификация этого события.

ФОТО К НОВОСТИ: «Сантехник обнаружил тела трех мужчин в жилом доме на столичной Оболони, - полиция. ФОТО»
Фото На Оболони в Киеве в подвале жилого дома нашли три трупа
Фото В Киеве в подвале жилого дома нашли три трупа
Фото В Киеве сантехник обнаружил тела трех мужчин в подвале дома на Оболони
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  10.01.20, 14:44 Полиция устанавливает обстоятельства смерти трех мужчин на столичной Оболони. Тела неизвестных обнаружил сантехник, который пришел в подвал жилого дома для проведения ремонтных работ.
Голос.UA Голос.UA  ·  10.01.20, 15:04 10 января в Киеве на улице Маршала Малиновского сантехник пришел в подвал, чтобы провести ремонтные работы. Там мужчина наткнулся на жуткую находку и срочно позвонил в полицию. Вызов на линию «102» поступил…
УНН УНН  ·  10.01.20, 15:08 "Полиция устанавливает обстоятельства смерти трех мужчин на столичной Оболони. Тела неизвестных обнаружил сантехник, который пришел в подвал жилого дома для проведения ремонтных работ", - говорится в…
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  10.01.20, 15:08 Тела трех мужчин обнаружил сегодня сантехник в подвале жилого дома на улице Маршала Малиновского в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.На место выехали следственно-оперативные группы полиции…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  10.01.20, 15:25 В подвале жилого дома в Киеве были найдены тела трех мужчин. Об этом сообщает пресс-служба полиции столицы в пятницу6 10 января. Инцидент произошел на улице Маршала Малиновского на Оболони. Трупы обнаружил…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Интернет-газета "Вести" Интернет-газета "Вести"  ·  10.01.20, 15:29 Тела трех неизвестных мужчин обнаружили в подвале дома на ул. Маршала Малиновского на Оболони. Об этом сообщает Главное управление полиции в Киеве. Сообщение в полицию поступило около 11:30. Отмечается,…
MIGnews MIGnews  ·  10.01.20, 15:42 сантехник, который спустился в подвал для проведения ремонтных работ, обнаружил тела трех мужчин.
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  10.01.20, 15:50 Признаков насильственной смерти не обнаружено
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  10.01.20, 17:27 Столичная полиция устанавливает обстоятельства смерти трех мужчин, тела которых были обнаружены сантехником в подвале дома на улице Маршала Малиновского, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
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