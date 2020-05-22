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Санжар рассказал, кто покинет «Карпаты»

Санжар рассказал, кто покинет «Карпаты» (3 новости)

«Главный тренер назвал двух футболистов»

Зарплата у народных депутатов немного меньше, чем у спикера Верховной Рады, однако не у всех. С учетом различных надбавок, можно получать и больше. У спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова зарплата "грязными" составляет 52 тысячи гривен, а "чистыми" - то есть, после выплаты всех налогов - от 40 до 42 тысяч. При этом, это не самая большая зарплата на руки, которую получают в парламенте.

Самую большую зарплату, по словам спикера, в Раде получает Руслан Стефанчук. Председатель ВРУ не озвучил ее сумму, на сказал, что она "немножко больше", чем его. "Он профессор и первый заместитель председателя Верховной Рады. Поэтому он получает немного больше, чем я. Но он это на 100% заслуживает", - уверяет Разумков.

При этом спикер не соглашается с утверждением, что получает мало денег, и что нардепам надо поднять зарплаты, чтобы как-то защитить их от возможного подкупа. "Деньги никогда никого не останавливали", - совершенно справедливо говорит он. По поводу своей зарплаты - спикер утверждает, что она "его устраивает". "Я понимал и объем ответственности, и сколько я за это буду получать", - сказал Разумков.

https://youtu.be/nJgVD0LZyfo

А вообще, за зарплатами в Украине нужно идти в другое место. Помните, как Слепаков просил принять его в акционеры "Газпрома"? Ирония российского барда в полной мере относится и к реалиям Украины. Да, ряд госструктур должны были, в соответствии с принятыми на время карантина изменениями, ограничить максимальные размеры должностных окладов. Однако, как показывает бухгалтерский отчет НАК "Нафтогаз", в компании отказываются соблюдать "зарплатную диету".

Согласно ведомости, в апреле оклады получили 709 сотрудников компании. Общая сумма начисленной зарплаты указана в размере более 57,7 млн гривен. В среднем это почти 81,5 тыс. гривен на одного сотрудника газового монополиста. Понятно, что где-то в этом массиве слилась "минималка" условной уборщицы и миллионные оклады главы НАКа Андрея Коболева.

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Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  22.05.20, 19:56 Главный тренер назвал двух футболистов
Sport.ua Sport.ua  ·  22.05.20, 21:16 Также наставник заявил, что «Карпаты» планируют провести спарринг
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