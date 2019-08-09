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Политика
Гордон Гордон · · Обновлено в 16:56
· Уголовное дело · Суд · Уголовные дела
САП готова направить в Антикоррупционный суд уже более 200 дел

САП готова направить в Антикоррупционный суд уже более 200 дел (8 новостей)

«ВАСУ заработает через месяц»

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры "полностью готовы" к передаче уголовных дел в Высший антикоррупционный суд Украины, сказал глава САП Назар Холодницкий.Специализированная антикоррупционная прокуратура готовится направить в Высший антикоррупционный суд Украины более 200 уголовных производств. Об этом 9 августа в Киеве во время пресс-конференции сказал глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Мы акцентируем свое внимание на создании антикоррупционного суда с начала его работы, так как 208 производств по всей Украине уже ждут. Также, до конца августа мы еще планируем, предварительно еще с десяток дел направить в суд, поэтому в Антикоррупционного суда будет достаточно работы. Мы, как никто ожидаем запуска суда и вынесения приговоров", сказал он.

Он подчеркнул, что прокуроры САП "полностью готовы" к передаче дел в Антикоррупционный суд.

Закон о создании Высшего антикоррупционного суда Украины был принят в июне 2018 года. Судьи ВАКС приняли решение о начале своей работы с 5 сентября 2019 года.

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8 июля президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект №10426 "О внесении изменения в закон Украины "О Высшем антикоррупционном суде" (по поводу начала работы суда)". Документ определен президентом как неотложный. В пресс-службе главы государства сообщили, что законодательная инициатива позволит устранить потенциальную проблему перезагрузки судей Высшего антикоррупционного суда и обеспечит эффективное рассмотрение уголовных производств по поводу коррупционных преступлений чиновников.

В Национальном антикоррупционном бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуре поддержали эту законодательную инициативу.

Обновлено в 15:46 ВАСУ заработает через месяц.

Обновлено в 16:56 Более 200 дел ожидают судебных решений, которые будут переданы в Высший антикоррупционный суд Украины

ФОТО К НОВОСТИ: «САП готова направить в Антикоррупционный суд уже более 200 дел»
Фото "Более 200 дел уже готовы в Антикоррупционный суд" - Сытник и Холодницкий активизировались
Фото САП направит в антикоррупционный суд более 200 дел, - Холодницкий
Фото Холодницкий: 208 производств по всей Украине ждут начала роботы антикоррупционного суда
Фото САП готовится направить в Антикоррупционный суд уже более 200 дел
Фото САП готова направить в антикоррупционный суда более 200 дел - Холодницкий
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Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  09.08.19, 12:33 Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура активизировали работу за последние 2 месяца. Об этом заявили директора ведомств Артем Сытник и Назар Холодницкий…
УНН УНН  ·  09.08.19, 13:09 “Мы акцентируем свое внимание на создании Антикоррупционного суда с начала его работы, так как 208 производств по всей Украине уже ждут. Также, до конца августа мы еще…
РБК Украина РБК Украина  ·  09.08.19, 13:13 Специализированная антикоррупционная прокуратура направит в Высший антикоррупционный суд более 200 уголовных производств. Об этом заявил глава САП Назар Холодницкий на брифинге, сообщает корреспондент…
Униан Униан  ·  09.08.19, 14:43 Холодницкий отметил, что в САП ждут начала работы Антикоррупционного суда в сентябре.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ForUm ForUm  ·  09.08.19, 15:05 Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий заявил, что антикоррупционная прокуратура готовится направить в Высший антикоррупционный суд после запуска его работы…
ТСН ТСН  ·  09.08.19, 15:46 ВАСУ заработает через месяц.
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  09.08.19, 16:56 Более 200 дел ожидают судебных решений, которые будут переданы в Высший антикоррупционный суд Украины
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