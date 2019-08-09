САП готова направить в Антикоррупционный суд уже более 200 дел (8 новостей) «ВАСУ заработает через месяц»

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры "полностью готовы" к передаче уголовных дел в Высший антикоррупционный суд Украины, сказал глава САП Назар Холодницкий.Специализированная антикоррупционная прокуратура готовится направить в Высший антикоррупционный суд Украины более 200 уголовных производств. Об этом 9 августа в Киеве во время пресс-конференции сказал глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Мы акцентируем свое внимание на создании антикоррупционного суда с начала его работы, так как 208 производств по всей Украине уже ждут. Также, до конца августа мы еще планируем, предварительно еще с десяток дел направить в суд, поэтому в Антикоррупционного суда будет достаточно работы. Мы, как никто ожидаем запуска суда и вынесения приговоров", сказал он.

Он подчеркнул, что прокуроры САП "полностью готовы" к передаче дел в Антикоррупционный суд.

Закон о создании Высшего антикоррупционного суда Украины был принят в июне 2018 года. Судьи ВАКС приняли решение о начале своей работы с 5 сентября 2019 года.

Открыто первое уголовное дело за незаконное пересечение границы Украины,…

8 июля президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект №10426 "О внесении изменения в закон Украины "О Высшем антикоррупционном суде" (по поводу начала работы суда)". Документ определен президентом как неотложный. В пресс-службе главы государства сообщили, что законодательная инициатива позволит устранить потенциальную проблему перезагрузки судей Высшего антикоррупционного суда и обеспечит эффективное рассмотрение уголовных производств по поводу коррупционных преступлений чиновников.

В Национальном антикоррупционном бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуре поддержали эту законодательную инициативу.

Обновлено в 15:46 ВАСУ заработает через месяц.

Обновлено в 16:56 Более 200 дел ожидают судебных решений, которые будут переданы в Высший антикоррупционный суд Украины