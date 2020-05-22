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САП направила в суд дело экс-заместителя главы МинТОТ Грымчака

САП направила в суд дело экс-заместителя главы МинТОТ Грымчака (3 новости)

«Специальная антикоррупционная прокуратура направила в Высший антикоррупционный суд обвинительный акт в отношении бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий…»

Бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака и его помощника будут судить по статьям Уголовного кодекса Украины "мошенничество" и "подстрекательство к законченному покушению на предоставление неправомерной выгоды должностным лицам, занимающим ответственное и особо ответственное положение". Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в Высший антикоррупционный суд обвинительный акт в отношении бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака и его помощника. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на своей странице в Facebook.

Действия обоих подозреваемых квалифицированы по статьям Уголовного кодекса Украины "мошенничество", "подстрекательство к законченному покушению на предоставление неправомерной выгоды должностным лицам, занимающим ответственное и особо ответственное положение".

"Напоминаем, что санкция статьи за тягчайшим преступлением предусматривает наказание от пя...

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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  22.05.20, 10:52 Специальная антикоррупционная прокуратура направила в Высший антикоррупционный суд обвинительный акт в отношении бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака…
УНН УНН  ·  22.05.20, 10:54 "САП направлено в Высший антикоррупционный суд обвинительный акт в отношении бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и его "помощника". Действия обоих подозреваемых…
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