САП направила в суд дело экс-заместителя главы МинТОТ Грымчака (3 новости) «Специальная антикоррупционная прокуратура направила в Высший антикоррупционный суд обвинительный акт в отношении бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий…»

Бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака и его помощника будут судить по статьям Уголовного кодекса Украины "мошенничество" и "подстрекательство к законченному покушению на предоставление неправомерной выгоды должностным лицам, занимающим ответственное и особо ответственное положение". Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в Высший антикоррупционный суд обвинительный акт в отношении бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака и его помощника. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на своей странице в Facebook.

Действия обоих подозреваемых квалифицированы по статьям Уголовного кодекса Украины "мошенничество", "подстрекательство к законченному покушению на предоставление неправомерной выгоды должностным лицам, занимающим ответственное и особо ответственное положение".

"Напоминаем, что санкция статьи за тягчайшим преступлением предусматривает наказание от пя...