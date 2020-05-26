САП резко ответила на громкие обвинения Венедиктовой

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры заявили, что категорически не согласны с обвинениями в их адрес со стороны генпрокурора Ирины Венедиктовой. Об этом говорится в открытом письме прокуроров САП.

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"Категорически не согласны с утверждением генерального прокурора относительно нашего бездействия, отсутствия результатов работы и обвинениями в нарушении разумных сроков в уголовных производствах", - говорится в письме.

В САП напомнили, что Венедиктова говорила о производствах, "в которых два, три, а иногда и четыре года назад сообщено о подозрении чиновникам, а следствие до сих пор не завершено". Прокуроры САП ответили, что все эти дела достались им "в наследство от дореформенной ГПУ, а поэтому надо прежде всего спросить у генерального прокурора, почему эти дела так долго не передавались в суд...".

В САП говорят, что невозможно "расставить все точки над І в уголовных делах, которые находились в производстве других...