Саперы ГСЧС проводят разминирование территории вблизи разрушенного моста возле КПВВ "Станица Луганская"

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям начала разминировать территорию возле разрушенного моста в Станице Луганской. Об этом сообщает Станично-Луганская районная государственная администрация. Сообщение РГА: "Сегодня с утра, саперы ДСНС приступили к разминированию территории, прилегающей к разрушенному мосту у КПВВ "Станица Луганская". Это следующий шаг с нашей стороны для ремонта моста". Что было раньше: Трехсторонняя контактная группа на заседании в Минске договорилась с 1 августа ремонтировать мост и разминировать прилегающие к мосту территории в Станице Луганской.

Обновлено в 17:47 Работы с разминирования начались утром.

Обновлено в 18:07 "Сегодня с утра, саперы ГСЧС приступили к разминированию территории, прилегающей к разрушенному мосту возле КПВВ "Станица Луганская"