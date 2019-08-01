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Политика
Голос.UA Голос.UA · · Обновлено в 18:07
Саперы ГСЧС проводят разминирование территории вблизи разрушенного моста возле КПВВ "Станица Луганская"

Саперы ГСЧС проводят разминирование территории вблизи разрушенного моста возле КПВВ "Станица Луганская" (6 новостей)

«Работы с разминирования начались утром»

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям начала разминировать территорию возле разрушенного моста в Станице Луганской. Об этом сообщает Станично-Луганская районная государственная администрация. Сообщение РГА: "Сегодня с утра, саперы ДСНС приступили к разминированию территории, прилегающей к разрушенному мосту у КПВВ "Станица Луганская". Это следующий шаг с нашей стороны для ремонта моста". Что было раньше: Трехсторонняя контактная группа на заседании в Минске договорилась с 1 августа ремонтировать мост и разминировать прилегающие к мосту территории в Станице Луганской.

Обновлено в 17:47 Работы с разминирования начались утром.

Обновлено в 18:07 "Сегодня с утра, саперы ГСЧС приступили к разминированию территории, прилегающей к разрушенному мосту возле КПВВ "Станица Луганская"

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  01.08.19, 15:06 Саперы Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в четверг начали разминирование территории, прилегающей к разрушенному мосту возле КПВВ "Станица Луганская", сообщила Станично-Луганская районная государственная…
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  01.08.19, 15:29 В Станице Луганской 1 августа саперы приступили к разминированию территории возле разрушенного моста в районе КПВВ "Станица Луганская".
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  01.08.19, 15:53 Саперы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям начали разминирование территории вблизи разрушенного моста возле КПВВ "Станица Луганская".
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  01.08.19, 17:47 Работы с разминирования начались утром.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  01.08.19, 18:07 "Сегодня с утра, саперы ГСЧС приступили к разминированию территории, прилегающей к разрушенному мосту возле КПВВ "Станица Луганская"
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