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Сара Фергюсон поддержала Меган Маркл и Кейт Миддлтон: &quot;Меня и Диану тоже делали соперницами&quot;

Сара Фергюсон поддержала Меган Маркл и Кейт Миддлтон: "Меня и Диану тоже делали соперницами" (4 новости)

«Герцогиня призвала прекратить травлю жен принцев Гарри и Уильяма»

Сара Фергюсон, герцогиня Йоркская написала письмо в поддержку Кейт Миддлтон и Меган Маркл, признавшись, что когда-то ее так же сравнивали с принцессой Дианой. Обращение бывшей невестки Елизаветы II набрало большие обороты, подорвав сеть.

Накануне свое возмущение относительно слухов, которые не утихают вокруг беременной Меган Маркл, выразил Джордж Клуни, а позже в сети появилось обращение бывшей невестки королевы Елизаветы II. В рамках проекта #HelloToKindness, организованного иностранным журналом Hello Сара Фергюсон написала откровенное письмо, в котором поддержала герцогинь Кембриджскую и Сассекскую. Об этом сообщает интернет-издание People.

В обращении она назвала множество преимуществ интернета и социальных сетей, среди которых общение с родственниками, поддержка связи с поклонниками, распространение информации о благотворительности и другие плюсы. Однако герцогиня Йоркская не обошла и отрицательные стороны, без которых не существует интернет.

Буллинг, сексизм, расизм, гомофобия, обиды исподтишка, нытье – все это почему-то становится приемлемым, – заявила Сара Фергюсон.

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Также она призналась, что слухи, которые крутятся вокруг Кейт Миддлтон и беременной Меган Маркл, напоминают ей ее прошлое в составе королевской семьи.

Особенно непросто приходится женщинам. Их постоянно сталкивают между собой лбами и сравнивают неприятным образом. Все это напоминает мне то, как когда-то противопоставляли нас с Дианой. Из нас делали врагов, хотя это было далеко от действительности, – утверждает бывшая невестка королевы Елизаветы II.

Сара Фергюсон и принцеса Диана 1990 год / Getty Images

Кто такая Сара Фергюсон? Сара Фергюсон (Герцогиня Йоркская) – бывшая жена принца Эндрю, герцога Йоркского, второго сына Елизаветы II и принца Филиппа. Мать дочерей Беатрис и принцессы Евгении, которая недавно вышла замуж. В народе Сара имеет прозвище Ферги.

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Журнал ХОЧУ Журнал ХОЧУ  ·  13.02.19, 13:00 Герцогиня призвала прекратить травлю жен принцев Гарри и Уильяма
Журнал ХОЧУ Журнал ХОЧУ  ·  13.02.19, 13:00 Герцогиня призвала прекратить травлю жен принцев Гарри и Уильяма
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