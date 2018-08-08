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Саудовский принц вложил 250 млн долларов в Snapchat

Саудовский принц вложил 250 млн долларов в Snapchat (4 новости)

«Принц Саудовской Аравии ​аль-Валид ибн Талал инвестировал 250 млн долларов в покупку 2,3% акций Snapchat»

Принц Саудовской Аравии Аль-Валид ибн Татал инвестировал $250 млн в покупку акций Snapchat. Об этой он сообщил в своем Twitter. «Я вложил $250 млн в приобретение 2,3% акций Snapchat», — написал принц. В сообщении на личном сайте принца поясняется, что он приобрел 2,3% акций класса «А», а инвестиции в Snapchat стали «продолжением стратегии по инвестированию в новые технологии». إستثمرت ٩٥٠ مليون ريال سعودي لاتمام صفقة شراء حصة بنسبة ٢,٣٪ في شركة سناب شاتhttps://t.co/XXOgEvEB2WI invested $250 Million to acquire 2.3% stake in @Snapchat companyhttps://t.co/bdAMGVw3DI pic.twitter.com/jBIiAfqy7t — الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) 7 августа 2018 г. Аль-Валид ибн Татал ранее инвестировал в другие технологические компании, в том числе в Twitter, китайскую торговую площадку JD.com, американский сервис по поиску такси Lyft, французский музыкальный стриминговый сервис Deezer и др. Как отмечает портал Techcranch, Snapchat в последнее время испытывает сложности с поиском иностранных инвесторов из-за плохих финансовых результатов, а также из-за того, что владелец сервиса, компания Snap, не уделяла должного внимания адаптации своего приложения для развивающихся стран и оптимизации приложения для устройств на базе Android. Финансовая отчетность Snap по итогам II квартала 2018 была опубликована сегодня. Отчет компании показывает, что выручка составила $262 млн — это на 44% выше, чем во II квартале 2017 года. Несмотря на это, сервис продолжает работать в убыток, в этом квартале он составил $353 млн, что на 20% меньше, чем годом ранее. Количество ежедневно активных пользователей сократилось во II квартале этого года до 188 млн человек. Для сравнения, в I квартале текущего года сервисом ежедневно пользовались 191 млн человек. При этом число пользователей по сравнению с данными на II квартал 2017 выросло на 8%.

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Главком Главком  ·  08.08.18, 13:18 Наследный принц аль-Валид бен-Талал, один из крупнейших саудовских частных инвесторов, сообщил о вложении $250 млн в популярное приложение Snapchat. Таким образом, доля саудовского предпринимателя в компании…
РБК Украина РБК Украина  ·  08.08.18, 16:25 Принц Саудовской Аравии ​аль-Валид ибн Талал инвестировал 250 млн долларов в покупку акций Snapchat. Об этой он сообщил в своем Twitter.Саудовский принц приобрел 2,3% акций Snapchat.إستثمرت ٩٥٠ مليون…
MIGnews MIGnews  ·  08.08.18, 17:10 Принц Саудовской Аравии ​аль-Валид ибн Талал инвестировал 250 млн долларов в покупку 2,3% акций Snapchat
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