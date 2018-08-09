Савченко не отпустили на поруки (7 новостей) «Киевский апелляционный суд отказал адвокатам народного депутата Надежды Савченко в изменении меры пресечения для нее»

Апелляционный суд Киева оставил в силе продление ареста депутату Верховной Рады Надежде Савченко (внефракционная) до 7 сентября. Об этом после судебного заседания сообщил журналистам адвокат задержанной Константин Глоба, передает телеканал "112 Украина".

"Отменено решение первой инстанции, но фактически выбрана та же мера пресечения. Основания, почему это сделано, мы увидим, когда будет полный текст постановления суда. Сейчас его нет", - отметил адвокат.

При этом Глоба добавил, что считает соответствующее решение суда непонятным. "Скорее всего, защита будет обращаться в официальном порядке в суд за разъяснением", - сказал он.

Впрочем, как бы там не было, решение Апелляционного суда Киева адвокаты Савченко намерены обжаловать в Европейском суде.

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В то же время корреспондент телеканала с места события сообщает, что сразу после объявления решения суда в зале заседания начались стычки. Надежду Савченко до сих пор не вывели из зала.

Как известно, Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины завершили расследование уголовного производства в отношении Савченко и главы организации "Офицерский корпус" Владимира Рубана по подозрению в терроризме 30 июля.

Нардепа подозревают в подготовке терактов в Верховной Раде и правительственном квартале Киева. Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что имеет все доказательства того, что Савченко планировала вооруженный государственный переворот, который привел бы к массовым жертвам среди мирного населения. В частности, по данным ГПУ, планировался обстрел Киева из гранатомета. Также ее подозревают в совместном с задержанным ранее Владимиром Рубаном подготовке покушения на президента Украины Петра Порошенко.