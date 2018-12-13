Савченко пожаловалась, что частично потеряла зрение и слух после сухой голодовки (20 новостей) «По ее словам, это связано с выходом из сухого голодания»

Нардеп Надежда Савченко, обвиняемая в государственной измене, заявила, что после недели сухого голодания у нее начались проблемы со здоровьем, в частности, она частично лишилась зрения и слуха.

Об этом Савченко написала в письме, которое зачитал председательствующий судья на заседании Шевченковского суда 13 декабря, сообщает "Украинская правда".

Кроме того, она написала письмо в учреждение, отметив, что из-за выхода из голодания физически не сможет присутствовать на заседании.

Физически я не в состоянии участвовать в судебном заседании из-за головокружения и частичной потери зрения и слуха и сильной отдышки, при которой больно ходить – заявила Савченко в письме в суд.

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По ее словам, для выхода из голодовки ей нужно время. "Сегодня я не в состоянии выехать в суд по состоянию здоровья, поэтому прошу перенести судебное заседание на следующую неделю, чтобы дать мне время на реабилитацию", – добавила Савченко в письме.

Удовлетворив ходатайство нардепа, судья перенес заседание на 17 декабря, на 14:00.

В чем подозревают Надежду Савченко?В сговоре с пророссийскими боевиками Донбасса и подготовке масштабного теракта в центре Киева, а также в попытке свержения конституционного строя и захвата государственной власти. Согласно информации ГПУ, с помощью арсенала оружия, привезенного из оккупированных территорий, Савченко с экс-переговорщиком по обмену пленными Владимиром Рубаном планировали убийства первых лиц государства, в частности, Порошенко, Турчинова и Авакова, а также подрыв здания Верховной Рады и обстрел прилегающих зданий в центре Киева. 25 октября Шевченковский райсуд Киева продлил до 23 декабря срок ареста народного депутата Надежды Савченко. А 20 ноября Киевский апелляционный суд отклонил ходатайство адвокатов народного депутата Надежды Савченко об освобождении ее из-под стражи.

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Обновлено в 18:46 Народный депутат не пришла на заседание суда из-за ухудшения здоровья.

Обновлено в 19:00 Арестованная по подозрению в государственной измене нардеп Надежда Савченко заявила о частичной потере слуха и зрения из-за голодовки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление судьи Шевченковского райсуда Киева. Сообщается, что Савченко написала письмо, ...