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Савченко пришла в Раду (9 новостей) «Нардеп Надежда Савченко, подозреваемая в организации теракта, пришла в Верховную Раду 23 апреля»

Пленарное заседание Верховной Рады начнется сегодня в 10.00. К зданию парламента прибыла внефракционный нардеп Надежда Савченко, освобожденная из-под стражи 16 апреля. Ее подозревают в подготовке терактов.

Внефракционный нардеп Надежда Савченко впервые после выхода из-под стражи пришла в Верховную Раду. Соответствующее видео опубликовало движение "ЧЕСНО" в Twitter.

Савченко отметила, что планирует принять участие в парламентских выборах в Украине, которые запланированы на осень 2019 года.

"Надежда вернулась", написала 23 апреля сестра нардепа Вера Савченко в Facebook.

Депутата парламента Румынии не пустили в Украину

Пленарное заседание сегодня начнется в 10.00.

Депутаты продолжат рассматривать поправки ко второму чтению законопроекта о функционировании украинского языка как государственного.

22 марта 2018 года Верховная Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и дала разрешение на ее задержание и арест. 23 марта суд арестовал депутата без права залога. По версии следствия, Савченко и экс-глава организации "Офицерский корпус" Владимир Рубан планировали "широкомасштабные террористические атаки" в центре Киева. Для этих целей они якобы договорились о поставках оружия с бывшим главарем боевиков "ДНР" Александром Захарченко. Савченко свою вину не признает.

В августе 2018 года Генпрокуратура сообщила о завершении расследования по делу Савченко

В полночь 16 апреля 2019 года Броварской горрайонный суд Киевской области освободил из-под стражи Савченко и Рубана, поскольку срок действия меры пресечения истек.