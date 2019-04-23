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Савченко пришла в Раду

Савченко пришла в Раду (9 новостей)

«Нардеп Надежда Савченко, подозреваемая в организации теракта, пришла в Верховную Раду 23 апреля»

Пленарное заседание Верховной Рады начнется сегодня в 10.00. К зданию парламента прибыла внефракционный нардеп Надежда Савченко, освобожденная из-под стражи 16 апреля. Ее подозревают в подготовке терактов.

Внефракционный нардеп Надежда Савченко впервые после выхода из-под стражи пришла в Верховную Раду. Соответствующее видео опубликовало движение "ЧЕСНО" в Twitter.

Савченко отметила, что планирует принять участие в парламентских выборах в Украине, которые запланированы на осень 2019 года.

"Надежда вернулась", написала 23 апреля сестра нардепа Вера Савченко в Facebook.

Депутата парламента Румынии не пустили в Украину
Депутата парламента Румынии не пустили в Украину

Пленарное заседание сегодня начнется в 10.00.

Депутаты продолжат рассматривать поправки ко второму чтению законопроекта о функционировании украинского языка как государственного.

22 марта 2018 года Верховная Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и дала разрешение на ее задержание и арест. 23 марта суд арестовал депутата без права залога. По версии следствия, Савченко и экс-глава организации "Офицерский корпус" Владимир Рубан планировали "широкомасштабные террористические атаки" в центре Киева. Для этих целей они якобы договорились о поставках оружия с бывшим главарем боевиков "ДНР" Александром Захарченко. Савченко свою вину не признает.

В августе 2018 года Генпрокуратура сообщила о завершении расследования по делу Савченко

В полночь 16 апреля 2019 года Броварской горрайонный суд Киевской области освободил из-под стражи Савченко и Рубана, поскольку срок действия меры пресечения истек.

ФОТО К НОВОСТИ: «Савченко пришла в Раду»
Фото Нардеп Савченко, находившаяся в СИЗО больше года, прибыла в Раду
Фото Савченко после освобождения из-под стражи пришла в Раду
Фото "Надежда вернулась" Савченко пришла в Раду
Фото Савченко пришла в Раду после выхода на свободу, ВИДЕО
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  23.04.19, 09:33 Нардеп Надежда Савченко, подозреваемая в организации теракта, пришла в Верховную Раду 23 апреля.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  23.04.19, 09:42 Народный депутат Украины Надежда Савченко, освобожденная из-под стражи 16 апреля, во вторник утром прибыла в Верховную Раду.
РБК Украина РБК Украина  ·  23.04.19, 09:48 Народный депутат Надежда Савченко, которую недавно выпустили из-под стражи, пришла в Верховную Раду. Об этом сообщает сестра Савченко.Новость дополняется...
Капитал Капитал  ·  23.04.19, 09:49 Нардеп Надежда Савченко, подозреваемая в организации теракта, пришла в Верховную Раду 23 апреля. Об этом сообщает Общественное движение «Честно» в Тwitter. Она отказалась…
ForUm ForUm  ·  23.04.19, 09:55 Народный депутат Надежда Савченко, подозреваемая в организации теракта, пришла в Верховную Раду 23 апреля.Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на общественное движение «Честно».Она…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Телеграф Телеграф  ·  23.04.19, 09:56 Внефракционный народный депутат Надежда Савченко впервые после выхода из-под стражи пришла в Верховную Раду.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  23.04.19, 09:56 Освобожденная из-под стражи 16 апреля народный депутат Украины Надежда Савченко, , во вторник утром прибыла в Верховную Раду.
Комментарии Комментарии  ·  23.04.19, 10:03 Савченко чуть не сбила сегодня оператора Нардеп Надежда Савченко  пришла в Верховную Раду 23 апреля. Об этом сообщает Общественное движение "Честно" в Тwitter. Надя не захотела отвечать на вопросы журналистов,…
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